Handbalistele tricolore înfruntă Norvegia

După o zi de pauză, naţionala de handbal feminin a României a obţinut ieri, la Suzhou, a patra victorie categorică în Grupa C a Campionatului Mondial din China. Tricolorele s-au impus de această dată în faţa Tunisiei, scor 39-22 (23-1, întâlnirea cu penultima clasată din grupă fiind un simplu antrenament cu public pentru elevele lui Radu Voina. Singurele emoţii din prima repriză au fost atunci când Ramona Maier s-a ciocnit de portarul echipei adverse şi s-a accidentat la piciorul stâng, cel care i-a creat probleme şi în trecut. În partea a doua, meciul nu a mai avut istoric. Lotul a fost rulat în întregime şi s-a pus accentul pe repetarea schemelor de joc, tricolorele făcând şi spectacol. Marcatoarele echipei României: Puşcaşu 7 goluri, Gîlcă-Stanca 6g, Manea 6g, Maier 5g, Nechita 4g, Vădineanu 3g, Geiger 3g, Neagu 2g, Lecuşanu 2g şi Amariei 1g. Victoria cu Tunisia este importantă şi prin prisma faptului că diferenţa de 17 goluri a readus României pe primul loc în grupa preliminară C. Rezultatele înregistrate, ieri, în Grupa C: Chile - Japonia 19-38 şi Ungaria - Norvegia 19-25. Clasament: 1. ROMÂNIA 8p (golaveraj: +66), 2. Norvegia 8p (+61), 3. Ungaria 4p, 4. Japonia 3p, 5. Tunisia 1p, 6. Chile 0p. Ierarhia finală a grupei va fi stabilită astăzi, când este programat şi derby-ul grupei, dintre România şi Norvegia, de la ora 13.15 . Tricolorele abordează cel mai greu meci al grupei din poziţia de lider şi au mare nevoie de cele două puncte puse în joc pentru a merge în Grupa principală 2 cu maximum de puncte, ceea ce i-ar uşura parcursul spre semifinale.