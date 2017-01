Handbalistele tricolore, la 60 de minute de prima finală europeană

Sâmbătă, de la ora 15.30, la “Herning Arena“, România şi Suedia vor disputa prima semifinală a Campionatului European de handbal feminin. După zece ani de la ultima prezenţă într-o semifinală de CE (n.r. - ultima oară în 2000, la ediţia găzduită de România), echipa pregătită de Radu Voina are şansa de a obţine calificarea în ultimul act al turneului. Joi seară, în ultimele două meciuri disputate în Grupa Principală 1, s-au înregistrat următoarele rezultate: Spania - Croaţia 22-23 şi Danemarca - Muntenegru 29-30. Clasament: 1. Danemarca 8p, 2. România 6p, 3. Muntenegru 6p, 4. Rusia 4p, 5. Croaţia 4p, 6. Spania 2p.

Pentru confruntarea cu Suedia, revenirile lui Neagu, Stanca şi Manea, care vor schimba cu siguranţă faţa pe care reprezentativa tricoloră a arătat-o în disputa cu Rusia, dar şi posibilitatea de a trece un al doilea portar pe foaia de joc, Mihaela Smedescu, de la CS Tomis Constanţa, oferă mai multă încredere echipei României că se poate obţine mult dorita calificare. Suedia nu a impresionat prin evoluţiile de la acest turneu final, poate doar prin... rezultate, cel mai surprinzător fiind succesul obţinut în faţa Norvegiei, principala favorită la câştigarea trofeului, scor 24-19. În rest, victorii oarecum scontate, cu Germania (27-25), cu Ucraina (33-25), cu Olanda (25-18), dar şi o înfrângere, 21-22 cu Franţa, neaşteptată dacă ţinem cont de evoluţia per ansamblu a franţuzoaicelor la acest CE. O reprezentativă care nu a excelat doar prin valoarea individuală a vreunei jucătoare ci prin jocul colectiv. Printre cele mai periculoase jucătoare ale Suediei sunt Linnea Torstenson (36 de goluri, 23 pase decisive şi 7 blocaje) şi Isabelle Gulden (21 ani - 26 goluri, 27 pase decisive şi 5 blocaje). De asemenea, portarul Cecilia Grubbstrom are un procentaj excelent până acum, parând 35 de mingi dintr-un total de 79 trimise spre poarta sa, având un procentaj de 44%. În schimb, Talida Tolnai are un procentaj de 38% (58 din 151), dar conduce în clasamentul mingiilor apărate de la 7 m, având cinci intervenţii decisive din 15 aruncări. În clasamentul golgeterilor, Cristina Neagu a coborât pe locul secund, cu 40 de goluri, fiind depăşită de Bojana Popovic (Muntenegru), cu 41g. În schimb, Neagu se menţine pe primul loc în clasamentul paselor decisive, cu 29 de assist-uri, cu două mai mult, faţă de ocupanta locului secund, suedeza Gullden.

Tot sâmbătă, la Herning, în cealaltă semifinală, de la ora 18.00, se vor întâlni Danemarca şi Norvegia, iar în meciul pentru locurile 5-6, de la ora 12.30, Muntenegru va înfrunta Franţa.

Finala mică a Campionatului European de handbal feminin va avea loc duminică, de la ora 15.30, iar cea mare, pentru medaliile de aur, de la ora 18.00. Primele trei clasate la CE din Danemarca şi Norvegia obţin automat calificarea la CM din 2011 (Brazilia), cărora li se alătură şi Rusia, în calitate de deţinătoare a titlului mondial. De asemenea, campioana europeană se va califica direct la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra.