Handbalistele tricolore pregătesc meciul cu Ucraina

Naționala de handbal feminin a României a disputat, aseară, a doua partidă din Grupa B a Campionatului European din Ungaria și Croația. După 19-27 cu Norvegia, România a întâlnit Danemarca, medaliata cu bronz a ultimei ediții a Campionatului Mondial, cele două echipe terminând la egalitate, scor 29-29 (16-12). În ultimul meci din această grupă, România va întâlni joi, de la ora 19.15 (în direct la TVR 2), naționala Ucrainei. În funcție de acest rezultat, România va ști dacă se va califica în grupele principale ale turneului final. Din fiecare grupă a turneului final se califică mai departe primele trei clasate, care vor forma alte două grupe de câte șase echipe. Primele două clasate din aceste grupe vor disputa semifinalele, iar formațiile de pe locul 3 se vor întâlni în partida de clasament pentru pozițiile 5-6. România are ca obiectiv o clasare între primele opt echipe la actuala ediție a Campionatului European. Rezultatele înregistrate în primele partide disputate în Grupele C și D - GRUPA C: Olanda - Germania 29-26, Suedia - Croația 30-28; GRUPA D: Franța - Slovacia 21-18, Muntenegru - Serbia 22-19. Astăzi vor avea loc următoarele meciuri - GRUPA C: Olanda - Suedia (ora 19.00), Croația - Germania (ora 21.15); GRUPA D: Serbia - Franța (ora 19.00, în direct la TVR 3), Slovacia - Muntenegru (ora 21.15).