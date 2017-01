Handbaliştii constănţeni, montaţi pentru primul succes din grupă

Handbal Club Municipal Constanţa este pregătită pentru primul succes din acest sezon al Ligii Campionilor. Astăzi, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 2), la Buzău, în etapa a 3-a din Grupa C a Ligii Campionilor, HCM are ocazia să obţină primele două puncte din confruntarea cu RK Cimos Koper. Campionii României s-au deplasat ieri dimineaţă spre Buzău, iar aseară au efectuat antrenamentul oficial dinaintea partidei în sala “Romeo Iamandi“.

„Meciul cu Cimos Koper face parte din categoria celor care trebuie neapărat câştigate. Am urmărit multe meciuri ale slovenilor, din ediţia trecută a Cupei Challenge, din acest sezon al Ligii Campionilor şi cu siguranţă nu sunt deloc o echipă rea. Suntem obligaţi să câştigăm şi ne vom da toată silinţa. Am pregătit meciul la fel de bine ca şi cele cu Wisla şi Hamburg, însă campioana Germaniei a fost o echipă mult prea tare pentru noi. Încercăm să ne luptăm şi cu astfel de echipe din Bundesliga, dar până acolo mai avem de parcurs destule etape. Pentru a avea şanse reale de a depăşi faza grupelor, trebuie să învingem mâine (n.r. - astăzi). Este timpul să luăm cele două puncte, pentru noi acest sezon se poate spune că începe cu acest meci“, a declarat antrenorul secund Eden Hairi, acesta fiind de părere că HCM are un mic avantaj pentru că deja cunoaşte unii dintre jucătorii slovenilor. „Am mai jucat împotriva lui Krivokapic şi Osmajic când cei doi evoluau la Pick Szeged, unde au fost colegi şi cu Vali Ghionea. Novanc şi Stavrositu cunosc şi ei unii jucători din dubla pe care au jucat-o în 2008 cu Steaua, iar toate acestea pot reprezenta un avantaj“, consideră Hairi. În plus, faţă de sezoanele anterioare, HCM are o apărare mult mai masivă, care poate fi cheia spre cele două puncte. „Colaborarea bună dintre apărare şi portari poate face diferenţa. Avem jucători de 2 m în apărare şi ne putem apăra mult mai bine decât altădată. Apoi avem şi doi portari foarte buni, care au oferit în multe rânduri încredere echipei“, a mai spus antrenorul secund al HCM-ului. „Dacă la Plock am evoluat dezinvolt, fără nicio apăsare, acasă suntem conştienţi că nu avem voie să greşim deloc. Dacă vom învinge, va dispărea şi presiunea“, este de părere şi pivotul Marius Novanc.

Celelalte două partide din Grupa C se vor disputa duminică: Wisla Plock - St. Petersburg (ora 17.00) şi HSV Hamburg - Metalurg Skopje (ora 18.30). Clasament: 1. Hamburg 4p, 2. Metalurg 3p, 3. Wisla 2p (golaveraj: 54-56), 4. Koper 2p (50-52), 5. Petersburg 1p, 6. HCM 0p.

Pentru partida de astăzi, de la Buzău, conducerea clubului constănţean pune la dispoziţie autocare pentru suporteri. La Buzău se va pleca la ora 15.00, din faţa Sălii Sporturilor.