Handbaliştii români au ratat calificarea la Europene

Înfrîngere neaşteptată a României, scor 27-28 cu Muntenegru, în Grupa I de calificare la Campionatul European de handbal masculin, în urma căreia formaţia noastră a irosit ultima şansă de a fi prezentă la turneul final. Deşi aveau un moral excelent după remiza din Suedia, iar sîmbătă, în Sala Polivalentă din Bucureşti, au fost susţinuţi de aproximativ 3.000 de spectatori, handbaliştii pregătiţi de Aihan Omer au evoluat mult sub aşteptări, mai ales în prima repriză. Apărarea nu a mai funcţionat la fel de bine ca în Suedia, iar ritmul în atac a fost scăzut, permiţînd muntenegrenilor să se poată organiza şi să blocheze orice încercare de pătrundere pe semicerc. Evoluţia bună a portarului Rudi Stănescu a făcut ca echilibrul să se păstreze, totuşi, pînă în min. 25, scor 8-8, însă acest lucru nu a împiedicat Muntenegru să intre cu două goluri în avantaj la pauză, 12-10. În partea secundă, Muntenegru părea că a scăpat în cîştigătoare, conducînd la un moment dat cu 18-13, dar finalul meciului putea să ne aducă mult dorita victorie. De la 27-24 pentru Muntenegru, în min. 58, s-a ajuns la 27-27, în min. 59 iar cu cincisprezece secunde înainte de final, Irimescu a ratat singur cu portarul. Portarul Stojanovic a repus rapid mingea în joc, iar Roganovic a înscris cînd mai erau doar cinci secunde, aducînd victoria echipei sale cu 28-27. “Se putea mai mult. Am pierdut o şansă foarte mare de a ne califica la europene. S-a simţit lipsa de experienţă, dar aceasta o să vină cu timpul. Iugoslavii au fost mereu piedica noastră. Am fost foarte crispaţi în ultimele secunde. Acum trebuie să cîştigăm în ultimele două meciuri şi să aşteptăm jocul rezultatelor“, a spus Csepreghi. “N-aş da vina pe oboseala din meciul cu Suedia, dar şi asta e una dintre cauze. Am avut şansa de a cîştiga pe final, am revenit de la cinci goluri, dar, din păcate, acel contraatac ratat cu 15 secunde înainte de final ne-a făcut să pierdem meciul. Mergem mai departe, această echipă trebuie să crească de la meci la meci, iar la anul jucătorii vor avea experienţa necesară de a se lupta cu orice adversar“, a afirmat selecţionerul Aihan Omer.

Au jucat - România (antrenor Aihan Omer): Stănescu (14 intervenţii), Popescu (3 intervenţii); Irimescu 8 goluri; Csepreghi 6g; Fenici 3g; Ghionea, Ciubotariu, Mihalcea şi Pîrîianu - 2g; Rohozneanu şi Şania - cîte 1g; Giotoiu, Mureşan; Muntenegru (antrenor Ranko Popovic): Stojanovic (14 intervenţii), Kosanovic (1 intervenţie); Kapisoda 7g; Melic 6g; Roganovic, Mrvaljevic, Osmajic şi Markovic - cîte 3g; Milasevic 2g; M. Pejovic 1, Rudovic. Au arbitrat: Andre Hansen şi Oistein Pettersen (ambii din Norvegia). Într-un alt meci din Grupa I, disputat sîmbătă, Polonia - Suedia 32-32 (13-15). Următoarele partide din Grupa I se vor disputa miercuri, 17 iunie, după următorul program: România - Turcia (ora 19.00) şi Muntenegru - Polonia (ora 19.00).

Clasament Grupa I

1. Suedia 7 5 2 0 225-172 12

2. Muntenegru 7 4 0 3 206-209 8

3. Polonia 6 3 1 2 177-153 7

4. ROMÂNIA 6 2 1 3 183-183 5

5. Turcia 6 0 0 6 145-209 0