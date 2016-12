Handbaliştii români pot obţine biletele la CE din 2010 în Polonia

Deşi la un moment dat se părea că şi-au compromis total şansele de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2010, handbaliştii tricolori au posibilitatea de a ajunge in extremis la Europene. Pentru a reuşi acest lucru, echipa pregătită de Aihan Omer trebuie să învingă, sîmbătă, în localitatea Kielce (Polonia), pe terenul medaliatei cu bronz la ultima ediţie a Campionatului Mondial. România porneşte cu şansa a doua în partida cu Polonia, lucru recunoscut şi de către handbaliştii tricolori. “Va fi un meci decisiv, pentru că avem doar varianta victoriei. Calificarea depinde de acest meci şi, chiar dacă nu ni se dau prea multe şanse, sperăm să cîştigăm. Pînă acum nu am jucat sub presiune pentru că sîntem practic o echipă în formare, însă este posibil ca în Polonia să jucăm mai precauţi şi nu se ştie ce se va întîmpla. Polonia porneşte cu prima şansă, dar dacă îi vom putea obosi, dacă îi vom lua tare de la început, putem avea o şansă pentru că media lor de vîrstă este mai mare decît a noastră. În ceea ce mă priveşte, m-am acomodat destul de bine şi repede la Naţională. Nu am prea jucat în ultima parte a campionatului şi acest lucru şi-a pus amprenta şi la echipa naţională. Aici am avut prilejul să joc mai mult şi am început să-mi dau drumul la joc“, a declarat interul dreapta al Naţionalei şi al HCM-ului, Daniel Mureşan. Delegaţia României din care fac parte şi trei handbalişti de la campioana HCM Constanţa, Stănescu, Csepreghi şi Mureşan, a plecat ieri după-amiază în Polonia, acolo unde, sîmbătă, de la ora 16.00, va întîlni reprezentativa ţării gazdă.