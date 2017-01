Handbaliştii români, prezentaţi publicului din Reşiţa

Aseară, la Reşiţa, a avut loc prezentarea oficială a lotului naţionalei de handbal masculin a României, care va participa la Campionatul Mondial din Croaţia. Competiţia va debuta mîine seară, cînd este programată doar întîlnirea dintre Croaţia şi Coreea de Sud, echipa lui Aihan Omer urmînd să intre în concurs sîmbătă. În prezenţa a aproximativ 1.000 de suporteri au fost prezentaţi cei trei antrenori (Aihan Omer, Petru Ghervan şi Sorin Toacsen), cei 16 jucători care alcătuiesc lotul (Stănescu, Popescu, Bârza - portari; Buricea, Timofte, Pîrîianu, Cozma, Irimescu, Ghionea, Toma, Petrea, Nicolae, Stavrositu, Rohozneanu, Iacob şi Jurcă), precum şi rezerva Georgescu. Acesta din urmă va însoţi lotul în Croaţia, dar va avea drept de joc doar în cazul în care apar probleme medicale în cadrul echipei. “Vrem să demonstrăm că ne merităm locul la acest Campionat Mondial. Toţi sîntem la debut la o competiţie de o asemenea anvergură şi important este să rezistăm la acest ritm infernal, cu cinci meciuri în şase zile. Sînt mîndru că sînt antrenorul naţionalei, mîndru de jucătorii mei şi alcătuim o echipă iubită de foarte multă lume. Plec cu fruntea sus la Mondiale pentru că am cu cine”, a afirmat selecţionerul Aihan Omer. Vicepreşedintele FRH, Petru Paleu, care va fi şi şeful delegaţiei României la CM, a declarat: “În precedentele baraje de calificare la competiţiile de mare anvergură ne-am bazat, în mare, pe acelaşi lot. Pînă acum a lipsit ceva băncilor tehnice anterioare de am ratat prezenţa la turneele finale, iar acel ceva l-a găsit Aihan Omer, căruia îi datorăm, în mare parte, prezenţa în Croaţia”. Cel mai experimentat jucător din lot este constănţeanul Rică Pîrîianu, care lucrează cu antrenorul Aihan Omer şi la echipa de club. “Calificarea la Mondialul din Croaţia o pot compara cu prima calificare, cu Fibrex, în grupele Ligii Campionilor. Mulţi poate că nu au încredere în noi, însă vrem să le demonstrăm că am progresat”, a declarat Pîrîianu.

S-au accidentat Nicolae şi Irimescu

După ce i-a pierdut din cauza accidentărilor pe Alin Şania şi Alexandru Csepreghi, Aihan Omer se confruntă în continuare cu probleme de efectiv. La antrenamentul de marţi seară Florin Nicolae a suferit o entorsă uşoară la glezna dreaptă şi are nevoie de două zile de recuperare. La şedinţa de pregătire de ieri dimineaţă Gheorghe Irimescu a suferit o contuzie uşoară la genunchi, după un contact cu George Buricea, şi a plecat direct la spital pentru un control amănunţit. Ieri dimineaţă, antrenorul Aihan Omer a analizat primul adversar pe care tricolorii îl vor întîlni la turneul final - Franţa. Selecţionerul a invitat la această analiză video şi presa, alături de care a disecat ultimul joc al campioanei olimpice, disputat contra Rusiei, în turneul amical de săptămîna trecută de la Paris. Franţa şi România vor juca sîmbătă, de la ora 21.30, în Grupa A. Echipa României va părăsi Reşiţa în această dimineaţă cu destinaţia Osijek (localitatea care va găzdui meciurile din Grupa A), cei 415 km urmînd să fie parcurşi cu autocarul.