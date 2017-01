Handbaliştii sîrbi ai HCM-ului se pregătesc... de Revelion

A devenit un obicei ca pregătirea de iarnă a jucătorilor de la Handbal Club Municipal Constanţa să se facă în două tabere... cea a internaţionalilor şi cea a celorlalţi jucători, printre care şi cei din străinătate. Astfel, de zece zile, secundul lui Lucian Râşniţă, Eden Hairi, conduce antrenamentele echipei în Sala Sporturilor şi pe Stadionul “Farul”. Dacă la început la antrenamente nu era nici măcar o echipă, din această săptămînă lotul s-a întărit cu handbaliştii sîrbi, care au avut liber pentru a petrece Crăciunul pe rit vechi acasă, împreună cu familia. Totuşi, profesionismul este profesionism, iar Revelionul celor patru sîrbi din lotul Municipalului va fi celebrat la Constanţa. “Vacanţa a fost scurtă, aşa mi se pare în fiecare an. Toate vacanţele se termină, din păcate. Totuşi, revenirea la pregătire nu este chiar atît de grea, ţinînd cont că am urmat un program individual în vacanţă. Este obligatoriu pentru noi să cîştigăm campionatul şi Cupa României”, a declarat interul Alexandar Adzic. “M-am simţit excelent în cele trei săptămîni de vacanţă, pe care le-am petrecut acasă, cu familia şi prietena mea. Dar acum a venit timpul pentru pregătire. Sîntem profesionişti şi avem nevoie de antrenamente, pentru a ne îndepli obiectivele, să încercăm să rămînem pe primul loc în campionat şi să cîştigăm Cupa României. Cît despre Cupa Cupelor, Zagreb este o echipă foarte tare, dar nici noi nu sîntem slabi”, este de părere şi pivotul Milutin “Şile” Dragicevic. “Acasă este cel mai bine, am petrecut excelent alături de familie. Mă antrenez puternic şi îmi doresc să cîştig campionatul României, acesta este cel mai important pentru mine. Dacă în sferturile Cupei Cupelor trecem de Zagreb, eu zic că avem drumul deschis spre finală”, accentuează ultimul venit în lotul campioanei HCM Constanţa, Ognjen Kajganic. Cum sîmbătă noapte va fi Revelionul pe rit vechi, cei trei jucători, împreună cu Ivan Smigic, dar fără internaţionalul muntenegrean Miodrag Kazic (care joacă preliminariile europene împreună cu selecţionata ţării sale), şi-au propus să-l facă împreună, la un pahar de bere, dar fără excese. Antrenamentele continuă separat pînă pe 22 ianuarie (după ultimul meci al României din campania de calificare la barajul european), iar prima etapă de campionat propune pe 3 februarie un meci de foc în Sala Sporturilor, euroduelul dintre HCM Constanţa şi UCM Reşiţa.