Handbaliştii tricolori, debut împotriva vicecampioanei mondiale

România debutează astăzi la cea de-a 22-a ediţie a Campionatului Mondial de handbal masculin care se va desfăşura până pe 30 ianuarie în Suedia. La Malmo, Naţionala României va întâlni, de la ora 19.00, în Grupa C a turneului, Croaţia, vicecampioana mondială şi europeană. Meciul se va desfăşura în cocheta sală “Malmo Arena“, inaugurată în noiembrie 2008 şi care găzduieşte meciuri de hochei şi handbal, dar şi concerte, având o capacitate de 13.000 locuri! Un debut infernal pentru handbaliştii tricolori, care vor încerca să iasă cu capul sus dintr-un meci în care adversara este creditată cu a doua şansă la câştigarea trofeului. Chiar şi fără cea mai bună extremă dreapta a CM din 2009, Ivan Cupic (accidentat), Croaţia rămâne una dintre marile forţe ale handbalului mondial, iar jucători precum Alilovic, Ivano Balic, Lackovic, Duvnjak, Zrnic, Vori sau Sulic, ca să amintim doar câteva dintre starurile adversarei de astăzi a României, pot asigura Croaţiei al doilea titlu mondial din istorie. „Mergem în Suedia să câştigăm aurul“, a declarat pivotul Igor Vori. „Suntem încrezători că putem face lucruri bune şi sperăm să progresăm faţă de ultimul turneu final al Campionatului Mondial. Trebuie să fim conştienţi că nu plecăm cu prima şansă, iar acest lucru, după părerea mea, este un atu faptul că suntem consideraţi outsideri. Trebuie să fim o adevărată echipă şi să ne dăruim total în această competiţie“, a declarat extrema Ionuţ Georgescu. Accidentat în turneul din Elveţia, centrul Alexandru Csepreghi are şanse mici de a fi prezent în partida de debut. „Va fi foarte greu cu Croaţia. Este vicecampioana mondială şi europeană, o echipă extrem de puternică, dar asta nu înseamnă că ne considerăm învinşi şi ne vom da la o parte. Există şi şansa ca ei să intre mai relaxaţi în meciul cu România, iar noi am putea să-i taxăm pentru acest lucru. Va trebui să ne batem cu Danemarca şi cu Serbia pentru locul al treilea din grupă“, a spus Csepreghi.

ASTĂZI, 11 PARTIDE. După ce în prima zi CM a programat aseară, după închiderea ediţiei, o singură întâlnire, cea dintre Suedia şi Chile, din Grupa D, terminată după închiderea ediţiei, astăzi vor avea loc celelalte 11 partide din prima etapă a fazei grupelor - Grupa A: Franţa - Tunisia (ora 19.00), Germania - Egipt (ora 19.15), Spania - Bahrein (ora 21.15); Grupa B: Islanda - Ungaria (ora 18.00), Norvegia - Japonia (ora 20.10), Austria - Brazilia (ora 22.30); Grupa C: Croaţia - România (ora 19.00), Danemarca - Australia (ora 21.15), Serbia - Algeria (ora 21.45); Grupa D: Coreea de Sud - Argentina (ora 19.15), Polonia - Slovacia (ora 21.15).