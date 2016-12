Handbaliştii tricolori mai cred în calificare!

Ieşită din cărţile calificării pentru turneul final al Campionatului European din 2010, în urma eşecului surprinzător cu Muntenegru, scor 27-28, naţionala de handbal masculin a României încearcă să-şi refacă moralul în confruntarea de astăzi, de ora 19.00, dinn Sala Polivalentă din Bucureşti, împotriva Turciei. Această întîlnire îi poate oferi selecţionerului Aihan Omer posibilitatea de a încerca noi formule de joc, precum şi consolidarea relaţiilor de joc între noii şi vechii componenţi ai naţionalei. În plus, deşi mai au doar şanse teoretice de calificare, handbaliştii români vor să le joace pînă la capăt. “Va fi un joc greu cu Turcia pentru că este o echipă bătăioasă. Noi, cît mai avem şanse, fie ele foarte mici, le vom juca pînă la capăt. Este şi un meci de moral pentru noi după episodul Muntenegru şi sper să ne revenim cît mai repede. Am avut o discuţie şi am decis să facem totul pentru a cîştiga ultimele două partide, cu Turcia, şi apoi cu Polonia, în deplasare. În această situaţie am avea apoi nevoie de jocul rezultatelor: Polonia să cîştige, în deplasare, cu Muntenegru, şi să piardă în deplasare, cu Suedia, situaţie în care noi ne-am califica“, a declarat portarul Mihai Popescu. Din păcate, Popescu nu va putea evolua în jocul cu Turcia, avînd un început de hernie de disc. “După primele zece minute ale partidei cu Muntenegru, după o minge la care am sărit, am simţit un junghi în spate şi abia am mai putut merge pînă la bancă. Voi vedea dacă mă voi simţi mai bine pînă la meciul din Polonia, în caz contrar urmînd să fac o pauză de minimum o lună de zile“, a spus Popescu, unul dintre jucătorii de bază şi ai campioanei HCM Constanţa. În locul său, pentru partida cu Turcia, selecţionerul Aihan Omer l-a convocat pe portarul Levente Szabo, de la HC Odorhei. Partida va fi arbitrată de ciprioţii Michael Argyrou şi Loizos Loizou. Observator va fi grecul Panagiotis Antonopoulos. Într-un alt meci din Grupa I, Muntenegru va întîlni, de la ora 19.00, pe teren propriu, Polonia.

Clasament Grupa I

1. Suedia 7 5 2 0 225-172 12

2. Muntenegru 7 4 0 3 206-209 8

3. Polonia 6 3 1 2 177-153 7

4. ROMÂNIA 6 2 1 3 183-183 5

5. Turcia 6 0 0 6 145-209 0