Handbaliştii tricolori, optimişti înaintea duelului cu Rusia

Naţionala de handbal a României dispută duminică, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă din Bucureşti, manşa tur a partidei de baraj cu Rusia, contând pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial de handbal masculin care va avea loc anul viitor în Suedia. Succesul obţinut în urmă cu un an de România în faţa Rusiei, scor 42-38, într-un meci pentru locul 15 la CM din Croaţia, dar şi modul cum a fost pregătită această dublă confruntare, oferă încredere handbaliştilor noştri. „Suntem optimişti că putem obţine un rezultat foarte bun încă de la Bucureşti. Vrem o victorie la cât mai multe goluri diferenţă, chiar şi zece dacă s-ar putea pentru a avea o misiune mai uşoară în Rusia. Orice este posibil în handbal, iar noi am dovedit-o de atâtea ori în Liga Campionilor. Atmosfera este una bună, am pregătit bine acest meci şi dacă vom juca ce ştim noi mai bine, nu cred că putem rata victoria“, consideră interul Alexandru Csepreghi. La fel de optimist, dar mai rezervat în privinţa diferenţei de scor este şi titlularul postului de portar, Mihai Popescu. „Sper ca prin jocul echipei să compensăm absenţele lui Toma şi Stănescu. Cel mai important este să învingem. Abia apoi va conta şi la ce diferenţă o vom face. Trebuie să ne organizăm foarte bine în apărare, să jucăm foarte bine faza a doua şi contraatacul pentru a-i putea surprinde şi a-i obosi. Se întâlnesc două stiluri diferite, iar noi sper să dominăm prin tehnică şi inventivitate. Am discutat între noi şi suntem convinşi că dacă fiecare va da maximum, atunci nu avem cum să nu luăm o opţiune serioasă în privinţa calificării“, a spus Popescu. Din lotul campioanei HCM Constanţa fac parte cinci jucători pentru dubla cu Rusia: Mihai Popescu, Alexandru Sabou, Alexandru Csepreghi, Daniel Mureşan şi Marius Sadoveac. Partida va fi condusă de o brigadă din Cehia, formată din Vaclav Horacek şi Jiri Novotny.