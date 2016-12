Hănescu, învins în primul tur la US Open

Tenisul românesc a rămas fără reprezentant pe tabloul masculin de simplu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Astfel, după ce a Adrian Ungur a pierdut în runda inaugurală, şi cel mai bine clasat tenisman român, Victor Hănescu, a fost eliminat în primul tur. Clasat pe locul 54 ATP, Hănescu a fost învins, cu 7-6 (7/4), 6-4, 3-6, 7-6 (7/4), de argentinianul Leonardo Mayer, locul 81 ATP, după un meci care a durat aproape patru ore. Pentru prezenţa la New York, Hănescu va încasa un cec în valoare de 32.000 de dolari. Şi Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 19 şi locul 22 WTA, a ratat, aseară, calificarea în turul al treilea la US Open. Cîrstea a fost învinsă surprinzător, în turul secund, cu 7-5, 6-1, după o oră şi 24 de minute, de Kurumi Nara (Japonia), poziţia 109 în ierarhia mondială. Japoneza trecuse în runda inaugurală, cu 6-2, 6-2, de Alexandra Cadanţu. Sorana Cîrstea va primi 53.000 de dolari şi 100 de puncte WTA.

EŞECURI LA DUBLU. Perechea formată din Alexandra Dulgheru şi Eva Hrdinova (Cehia) a pierdut în primul tur al probei de dublu feminin, cu 3-6, 4-6, în faţa cuplului alcătuit din Mona Barthel (Germania) şi Liga Dekmeijere (Letonia). Tot în runda inaugurală a cedat şi dublul format din Irina-Camelia Begu şi Klara Zakopalova (Cehia), cu 3-6, 6-7 (4/7), în partida cu perechea Katalin Marosi (Ungaria) / Megan Moulton-Levy (SUA). Perechile eliminate în primul tur vor primi câte un premiu în valoare totală de 12.500 de dolari.