Haos financiar la FC Farul

Aflată pe locul 9 în clasamentul Seriei I a ligii secunde, cu 7 puncte după cinci etape, FC Farul pare să aibă şanse mici la promovare. Principalul motiv nu-l reprezintă însă rezultatele sub aşteptări, ci criza financiară prin care trece gruparea de pe litoral. Mai exact, jucătorii de la prima echipă nu şi-au primit salariile în ultimele luni, cei mai afectaţi fiind jucătorii din străinătate, care nu au încasat niciun ban în ultimele trei luni. În plus, jucătorii care nu sînt autohtoni riscă să fie evacuaţi din locuinţe, deoarece clubul nu le-a achitat chiriile, deşi acest lucru este stipulat în contracte. Mai mult, conducerea clubului a decis să nu premieze victoria din deplasare, 2-1 cu Delta Tulcea, din Cupa României, motivînd că nu există obiectiv în această competiţie şi că jucătorii sînt sancţionaţi astfel pentru rezultatele slabe din campionat. Restanţele salariale au stîrnit şi furia fanilor, care miercuri seară au venit la stadion şi i-au solicitat preşedintelui executiv al Farului, Mircea Crainiciuc, să-i plătească pe jucători. În ciuda evidenţei, oficialul constănţean a negat faptul că există restanţe financiare, însă, în paralel, a purtat discuţii cu fotbaliştii constănţeni, promiţîndu-le că totul se va rezolva pînă la sfîrşitul săptămînii. “Ne-au spus că vineri vom primi toate restanţele, dar sîntem circumspecţi. Aşteptăm să vedem ce se va întîmpla, apoi vom lua o decizie”, a spus unul dintre jucători, sub protecţia anonimatului. Dacă oficialii nu se vor ţine de cuvînt, fotbaliştii Farului, care ieri au primit o zi liberă, intenţionează să refuze intrarea în cantonament pentru meciul de duminică, cu Sportul Studenţesc, din etapa a 6-a a Ligii a II-a. “Nu se poate continua astfel. Unii dintre noi riscă să ajungă în stradă”, au acuzat jucătorii.

Pe lîngă restanţele către jucători, clubul constănţean trebuie să achite şi salariile restante antrenorilor din cadrul Centrului de copii şi juniori, dar şi angajaţilor pe partea administrativă. Aceştia l-au anunţat ieri dimineaţă pe preşedintele Mircea Crainiciuc că intenţionează să blocheze activitatea dacă nu-şi vor primi banii. Una peste alta, FC Farul a primit o amendă de 40.000 de lei din partea Comisiei de Disciplină a FRF şi riscă să nu fie programată dacă nu o va achita.

Două meciuri pe teren neutru

Clubul de pe litoral a primit ieri decizia oficială a Comisiei de Disciplină în cazul incidentelor de la Tulcea, însă oficialii constănţeni au avut o mare surpriză. Faţă de hotărîrea de pe site-ul oficial al FRF, care anunţa două partide pe teren propriu fără suporteri, din hîrtia ajunsă la club, conducătorii Farului au aflat că vor disputa meciurile cu Sportul Studenţesc, din etapa a 6-a a Ligii a II-a, şi cu Săgeata Stejaru, din etapa a 7-a a Ligii a II-a, pe teren neutru, la o distanţă de cel puţin 60 de kilometri de Constanţa. Oficialii grupării de pe litoral au făcut apel, însă au luat deja în calcul variantele Tulcea şi Slobozia pentru disputarea celor două jocuri.