Haos în Urgenţele spitalelor!

Pe timp de vară, Unităţile de Primire a Urgenţelor (UPU) din cadrul spitalelor cu profil de urgenţă din ţară sunt „confundate” de pacienţi cu ambulatorii de specialitate (policlinici). Oameni cu probleme banale de sănătate, dureri de dinţi, dureri de cap, dureri de spate de luni bune (deci afecţiuni cronice care nu se tratează în regim de urgenţă) sau pur şi simplu care susţin că nu prea se simt bine nu dau doi bani pe ceea ce înseamnă o adevărată urgenţă medicală. De asemenea, trebuie menţionată şi categoria de persoane care apelează la urgenţele spitalelor pentru că beneficiază de numeroase analize medicale fără să plătească, după cum susţin chiar medici din urgenţă. Nu de puţine ori, personalul medical al UPU a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a fost înjurat sau reclamat de pacienţi indignaţi că au stat prea mult pentru un consult medical ce, ulterior, se dovedea a fi o... pierdere de timp pentru un serviciu de urgenţă. Conducerea Spitalului de Urgenţă este indignată de faptul că oamenii nu vor să înţeleagă că pentru probleme minore trebuie să ceară ajutor medicilor de familie sau celor din policlinici.

ÎN JUMĂTATE DE AN, PESTE 67 DE MII DE PACIENŢI! Din prima zi a acestui an şi până pe 30 iunie au trecut pragul UPU Constanţa 67.100 de pacienţi, a anunţat directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa. Potrivit lui, pacienţii trataţi în secţia Terapie Intensivă (deci pacienţi care au îndeplinit toate condiţiile pentru ceea ce înseamnă o urgenţă medicală) au fost în număr de 4.012, la care se adaugă şi cei care au fost trataţi, iniţial, în UPU, după care au fost transferaţi în Terapie Intensivă, 1.055. „Adresabilitatea în UPU, în special pe perioada verii, se menţine extrem de mare. Cifra este foarte mare şi în contextul turiştilor, care şi ei apelează la serviciile urgenţelor”, a declarat dr. Grasa. Cifrele nu sunt semnificative în condiţiile în care lunile de vârf nu au fost încă centralizate. În situaţia dată, directorul medical a explicat că în ceea ce priveşte acoperirea tuturor necesităţilor situaţia este la limită. Cât priveşte personalul, şi aici sunt ceva probleme, însă situaţia a putut fi ţinută sub control. „Suntem tributari ai unui sistem care nu funcţionează nemaipomenit, ne trezim peste noapte, mai ales în fiecare seară de weekend, că ne transformăm în... policlinică. Trebuie precizat că sunt multe cazuri care ajung în UPU pentru că nu au medic de familie, au probleme sociale, nu plătesc asigurări de sănătate sau, pur şi simplu, le este mai comod. Ne trezim cu aceste persoane în plus, aşa că şi numărul de minute de aşteptare creşte, deci apar momentele tensionate, apar nemulţumirile”, a declarat directorul medical al SCJU. Medicul spune că o soluţie pentru eliminarea acestor situaţii ar fi reînfiinţarea în staţiuni a centrelor medicale/policlinicilor care să funcţioneze în regim permanent. „Aici să fie asigurate, cumva, cazurile minore”, spune dr. Grasa. Cât priveşte cheltuielile mari din Sănătate, fie cu aceste cazuri, fie cu politraumatizaţi care „golesc” bine bugetele spitalelor, directorul dr. Grasa a adus câteva propuneri la noul proiect de lege al Sănătăţii. Este vorba despre o formulă financiară, mai ales că pacienţii grav răniţi nu se pot încadra în decontul caselor de asigurări de sănătate. „Aceste persoane necesită eforturi financiare extrem de mari, o zi de spitalizare putând să ajungă chiar şi la 10.000 de lei. Oricărui manager îi convine să aibă un spital de cronici, nu de acuţi, pentru că şi cheltuielile sunt mai mici”, a conchis directorul medical al SCJU Constanţa.