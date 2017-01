Haos la CSU Neptun înainte de un meci decisiv

03:48:06 / 28 Mai 2015

Nu cred

Intreb,dar pana acum cine le platea salariile si acum nu le mai plateste ? De ce ? Acesti 1,2 milioane sunt date asa la vrajeala pentru lucruri dar nu si pentru oameni ? Nu cred ! Atunci sa dispara salile de sport sa nu mai le vedem in fata ochilor nostrii in Constanta ! Daca miliardarii Constantei nu vor sa dea un ban pentru sport atunci sai impingem sa plece di n Constanta,sa se duca in alta parte sa fure si sa stranga munti de bani numai pentru ei ! Probabil acelasi lucru e si la Farul care a primit 2,1 milioane de lei ! Atunci sa stiti ca e o mare problema cu Sportul cu Guvernarea,macar trebuia sa o spuneti cetatenilor mai din timp ! O Tara cu niste legi in sport,vai,VAI ! DE unde vin toate rautatile astea ! Va spun eu de la niste oameni tampiti !