Haos total la FC Farul

Candidată la promovare înaintea debutului actualului sezon al Ligii a II-a, FC Farul a ajuns după opt etape pe loc retrogradabil. Ultimul eşec, 1-4 în fieful celor de la FC Botoşani, sîmbătă, în runda a 8-a a ligii secunde, a declanşat un scandal de proporţii în curtea grupării de pe litoral, ajungîndu-se la demiteri, dar şi la o revoltă a jucătorilor împotriva patronilor clubului. Primul sacrificat a fost preşedintele executiv al FC Farul, Mircea Crainiciuc, căruia i s-a reproşat lipsa de rezultate şi proasta gestionare a situaţiei de la club. “Preşedintele unui club răspunde de transferuri, iar jucătorii aduşi de dînsul nu au dat randament. În plus, nu ne-a informat corect în legătură cu situaţia financiară a unor jucători. Noi am aflat că sînt întîrzieri de plăţi către străinii de la echipa şi am achitat restanţele, dar despre Cristocea şi Vlas am aflat abia în ziua meciului de la Botoşani”, a explicat unul dintre patronii constănţenilor, Giani Nedelcu. “Nu vreau să comentez nimic pînă nu voi discuta cu patronii clubului”, a replicat Crainiciuc. Ieri dimineaţă, după o nouă şedinţă a Consiliului Director, s-a luat şi decizia demiterii lui Marius Şumudică, tehnicianul plătind tribut rezultatelor slabe din acest debut de campionat. “Cineva trebuie să plătească pentru lipsa de rezultate”, a anunţat Nedelcu. “Dacă am fost considerat principalul vinovat şi aceasta este decizia patronilor, eu o respect. Sînt încîntat de atitudinea jucătorilor, care sînt alături de mine în aceste momente grele, semn că îmi apreciază munca depusă la Constanţa. Eu consider că mi-am făcut datoria de antrenor, iar jocul echipei în acest debut de sezon a fost unul bun, dar au fost şi unele lucruri care au destabilizat situaţia. În acest moment, Farul este la cinci puncte de locul 2 şi încă se poate obţine promovarea”, a spus Şumudică.

Jucătorii s-au revoltat

Nemulţumiţi de situaţia de la club, jucătorii Farului s-au revoltat sîmbătă seară şi au remis presei un comunicat prin care au acuzat restanţele financiare şi au ameninţat că nu se vor prezenta la antrenamente dacă Marius Şumudică va fi demis. “Sîntem vinovaţi cu toţii pentru rezultate, antrenori şi jucători, dar principalii vinovaţi credem că sînt noii patroni, care dezinformează opinia publică şi mai ales susţinătorii echipei, prin declaraţiile mincinoase privind partea financiară şi ne referim aici la datoriile financiare către unii jucători, de trei luni la unii şi de două luni la alţii, datorii la staful tehnic, şi la prime, care sînt cele mai mici din Liga a doua şi a treia, ţinînd cont de obiectivul impus echipei. Jucătorii riscă să fie daţi afară din case din cauza neplăţii chiriilor, iar din cauza lipsei asigurărilor medicale, Cristi Şchiopu îşi plăteşte singur operaţia şi recuperarea, în valoare de aproximativ 10.000 lei. De asemenea, neplata personalul administrativ, doctorul, maseurul şi cizmarul, a dus la plecarea definitivă a unui maseur si a cizmarului, iar celălalt maseur şi magazionerul au făcut deplasarea la Botoşani la rugăminţile jucătorilor şi ale staffului tehnic. În cazul în care ultimele rezultate ale echipei vor duce la demiterea antrenorului Marius Şumudică, în semn de solidaritate faţă de acesta, echipa nu se va mai prezenta la antrenamente, asumîndu-şi orice risc. Avînd în vedere cele declarate mai sus, vrem să ştim şi noi, şi suporterii, adevăratul obiectiv al echipei”, au reclamat jucătorii constănţeni. “Dacă nu se vor prezenta la antrenamente, vor suporta consecinţele”, a ameninţat Nedelcu.

Marcel Lică este noul preşedinte

Patronii grupării de pe litoral s-au mişcat repede şi au desemnat, ieri, noul preşedinte al clubului în persoana lui Marcel Lică. El a mai ocupat acest post în perioada 2002-2004, fiind apoi observator la meciurile din Liga I şi vicepreşedinte al Comisiei Centrale de Arbitri. În ultimul an a dispărut însă din peisajul fotbalistic, fiind învinuit de luare de mită în celebrul dosar al arbitrilor corupţi de către patronul lui FC Argeş, Cornel Penescu. În prezent, Lică ocupă postul de preşedinte al clubului de juniori CS Metalul Constanţa. “Discuţiile sînt înainte, dar trebuie să primesc şi acceptul celor de la CS Metalul”, s-a limitat să declare Lică. “Nu există nicio şansă să revin asupra demiterilor lui Crainiciuc şi Şumudică, iar noul preşedinte va fi Marcel Lică. În privinţa antrenorului, urmează să discutăm cu preşedintele, dar, mai mult ca sigur, acesta va fi dobrogean”, a dezvăluit Nedelcu. Cele mai mari şanse de a deveni noul antrenor al Farului le are Cristian Cămui, cel care a condus formaţia constănţeană în finalul sezonului trecut, iar în ultimul timp a pregătit echipa secundă a clubului.