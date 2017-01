Haosul campaniei de vaccinare împotriva cancerului de col uterin!

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţămîntul Preuniversitar (FNAP - IP) au solicitat, ieri, ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, decalarea vaccinării fetiţelor de clasa a IV-a împotriva cancerului de col uterin, întrucît părinţii nu au fost informaţi „corect şi complet asupra riscurilor”. Preşedintele federaţiei, Mihaela Gună, susţine că pentru a putea decide ce este mai bine pentru copii, este necesară o informare corectă asupra riscurilor care apar ca urmare a efectuării acestui vaccin. „Considerăm că atît timp cît această campanie nu a fost pregătită, specialiştii nu au ajuns în şcoli, cu mici excepţii, înainte de demararea programului, au fost încălcate drepturile omului cu privire la informare. Părinţii sînt puşi în situaţia să decidă pentru copil fără să cunoască mai multe aspecte legate de vaccin” este de părere Gună. Potrivit acesteia, inexistenţa unei campanii de informare a părinţilor „lasă cîmp liber oricăror interpretări, inclusiv cele privind posibila folosire a copiilor români drept cobai pentru acest vaccin, insuficient testat la nivel mondial”.

„Dacă nu există niciun fel de efect advers, de ce se cere acordul părinţilor?”

Mihaela Gună a declarat, de asemenea, că au existat numeroase efecte adverse ca urmare a administrării vaccinului şi 20 de decese. „Dacă nu există niciun fel de efect advers, de ce se cere, în acest caz, acordul părinţilor? Pentru niciun alt tip de vaccin nu s-a cerut un astfel de acord. Or, dacă pînă acum era vorba de vaccinuri efectuate de zeci de ani, cuprinse în campania obligatorie de vaccinare şi cunoscute bine de medicii specialişti, de această dată este vorba de un vaccin necuprins în nicio campanie obligatorie de vaccinare a vreunei ţări europene”, a afirmat preşedinta FNAP - IP. Ea a mai precizat că azi va avea loc o întîlnire la Ministerul Sănătăţii între specialişti şi reprezentanţi ai părinţilor.

Reamintim că ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat, săptămîna trecută, că pe 24 noiembrie va începe campania naţională de vaccinare gratuită împotriva HPV (Human Papilloma Virus), răspunzător de cancerul de col uterin, pentru 110.000 de fetiţe din clasele a patra. Acţiunea ar urma să cuprindă trei etape, desfăşurate în decurs de şase luni: prima doză din 24 noiembrie - începutul lunii decembrie 2008, a doua etapă - în ianuarie 2009, în funcţie de data la care a fost administrată prima doză, şi a treia etapă - în luna mai. Nicolăescu a solicitat Ministerului Educaţiei să sprijine acţiunea prin distribuirea materialelor informative în şcoli, prin organizarea de şedinţe cu părinţii fetiţelor de clasa a IV-a, în care să li se aducă la cunoştinţă acestora beneficiile acestui vaccin. Precizăm că, în Bihor, peste 90% din părinţi au refuzat vaccinarea, iar la Buzău, aproape 80% din părinţii elevelor de clasa a IV-a din mediul urban au ales să refuze. Aici, nici încercările dascălilor de a-i convoca pe părinţi la şcoală pentru a le explica efectele vaccinului nu au dat rezultate. Familiile fetiţelor au lipsit în masă de la şedinţele organizate la începutul săptămînii de conducerile şcolilor şi de către medici. Cei mai mulţi au refuzat acest vaccin de teama unor reacţii adverse care ar putea să apară la scurt timp după imunizare.

Nicio situaţie clară la Constanţa

La Constanţa, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) habar nu au care este numărul copiilor care urmează să fie vaccinaţi. Potrivit purtătorului de cuvînt al ISJ, Mariana Neacşu, în momentul de faţă nu există nicio dată referitoare la numărul părinţilor care au refuzat vaccinarea. „Nu avem deocamdată nicio situaţie concretă. Poate pe vineri... ”, declara Neacşu. Deşi ISJ pare pierdut în neantul informaţiilor, Fundaţia „Sfinţii Martiri Brîncoveni” are rezultatele! Cezar Axinte, vicepreşedintele Fundaţiei declara că mai bine de 80% din totalul cadrelor didactice din cadrul unităţilor de învăţămînt din Constanţa nu sînt de acord cu derularea acestei campanii şi că reprezentanţii MSP ar fi trebuit să vină cu date mai concrete şi să explice detaliat efectele acestui vaccin. „S-a făcut totul în mare grabă. Nimeni nu a înţeles nimic, este o mare harababură. Parcă ar vrea să ascundă ceva”, este părerea unui cadru didactic. Şi vicepreşedintele Fundaţiei a precizat că nu se ştiu prea multe despre efectele acestui vaccin, el făcînd referire la marea masă a populaţiei. „Noi ştim foarte bine, am realizat de ceva timp un studiu ştiinţific foarte stufos, de 500 de pagini, şi am constatat, în urma acestuia, că ar putea să aibă loc mai multe decese ca urmare a vaccinului, decît ca urmare a cancerului de col uterin”, explică Axinte. Totodată, potrivit unui comunicat de presă, Fundaţia „Renaşterea” cere, într-o scrisoare adresată ministrului Sănătăţii, să dea dovadă de responsabilitate şi, conform prevederilor legii, să răspundă solicitării de întrerupere a acestui program, să returneze vaccinurile, să reevalueze situaţia şi să realizeze un program de prevenire a cancerului de col uterin început corect şi precedat de o campanie de comunicare eficientă pentru întreaga populaţie.