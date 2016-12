Haosul de la şcoala din Vulturu persistă

Situaţia de la şcoala generală din localitatea constănţeană Vulturu este departe de a se finaliza. În cursul zilei de ieri, mai multe cadre didactice din cadrul unităţii de învăţământ au venit la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa pentru a discuta cu reprezentanţii instituţiei. „Nu am reuşit să ajungem la nicio înţelegere. Orice am spus ni s-a răspuns că minţim şi că venim cu vorbe auzite la „Radio Şanţ”. Că noi suntem de vină pentru ce se întâmplă şi că, vrem, nu vrem, trebuie să îl acceptăm pe Floricel Geodoiu ca director”, a spus Carmen Bâzâia, din cadrul Şcolii Generale Vulturu. Reamintim că, pe 17 octombrie, zeci de părinţi s-au strâns în faţa unităţii de învăţământ, nemulţumiţi de deciziile luate de noul director, Floricel Geodoiu, care este profesor de educaţie fizică şi a fost numit în funcţie de ISJ la începutul anului şcolar, după ce fostul director, Maria Berbec, a ieşit la pensie. Ei l-au acuzat pe noul director de faptul că a dat peste cap întregul proces educaţional. „Se învaţă simultan, două clase într-o singură sală. Copilul meu mi-a spus că ieri a fost nevoit să scrie pe pervaz, pentru că nu avea loc”, se plâng atât părinţii cât şi cadrele didactice din cadrul unităţii de învăţământ. De asemenea, părinţii susţin că sunt jigniţi de director, atât ei, cât şi copiii lor. „Mi-a spus că sunt analfabetă şi că nu mai am ce căuta în curtea şcolii şi în şcoală. La fel le spune şi copiilor noştri”, este declaraţia uneia dintre mamele nemulţumite.