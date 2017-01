Cu ocazia alegerilor, hapciupaliul revine în atenţia opiniei publice. Chipurile, e frenetic şi pătruns de importanţa momentului istoric în devenire. În realitate, hapciupaliului îi tremură chiloţii pe el de frică! Ce se face dumnealui fără partid? Ce viitor de aur îl aşteaptă fără pic de imunitate parlamentară? Pînă acum, a furat pe rupte. A luat şi cu dreapta şi cu stînga. În proporţie egală, a ţinut să precizeze dumnealui. Cînd deapănă amintiri din perioada furăciunilor de tot felul, spune că se fură la fel şi cu dreapta şi cu stînga. “Domnule, zice el, cînd e vorba de mangle, politica este aceeaşi pentru toţi. E ca şi cum pătrunzi într-un hambar plin cu de toate. Numai că unii intră pe uşa din faţă, iar alţii prin spărturi…” Hapciupaliul este lacom din fire. În cazul său, limba de lemn a fost transformată în cupă de excavator. Şi nu se poate spune că nu i-a prins bine. A furat într-o veselie. Expresia cu pricina are anumite nuanţe. Cazul său este unul special. Cînd spui “a furat într-o veselie”, cu punctuaţiile de rigoare în glas, se înţelege că a furat fluierînd. Abia acum fluieră a pagubă, pentru că a venit vremea să dea explicaţii şi declaraţii. De scris, din cîte ştiu, scrie cu dreapta, ceea ce nu este corect. Înţeleg că dreapta urmează să o dea în gît pe stînga! Nu-i frumos! După atîţia ani de colaborare şi interese comune, dreapta hapciupaliului o toarnă organelor în drept pe stînga. Cunoaştem scenariul. Pentru că are carte şi scrie, dreapta o să susţină că nu ştia niciodată ce face stînga. Aiurea! Păi, de pildă, în cazul caltaboşilor, cine ţinea de toarta cealaltă a paporniţei? Desigur, dreapta, dar, acum, e lovită de amnezie. Ca şi în cazul altor personaje de calibrul său, hapciupaliul este învăţat să ia cu dreapta. Degeaba, tot stînga trage ponoasele! Hapciupaliul e transpirat tot pînă la alegeri. Dacă nu ies ai lui, ceea ce este mai mult decît posibil, s-a dus pe copcă în jos! Cum naiba să adune el atîtea acareturi şi terenuri împrăştiate pe la toţi! Lăcomia o să-l îngroape pe hapciupaliu! O să-l ducă la perzanie. Ăsta nu dă la nimeni nici măcar un os fără sfîrc. Doar el şi neamul lui. Cînd era cîrpă în fund, se jura că nu are mamă şi tată, că a fost crescut la orfelinat, că nu posedă frăţiori şi că, în general, e singur pe lume. După ce a început să se pricopsească, s-a umplut de rude, că doar pe numele lor a trecut toate afacerile sale şi zestrea agonisită de cînd face politică…O să spuneţi, bine, bine, ăsta este sărac şi cinstit. Eroare, domnilor! Hapciupaliul nu a suportat să dea la neamuri, cum au procedat alţi şmecheri, şi el să rămînă, sigur, preventiv, într-o sărăcie mascată. Hapciupaliul nu este hapciupaliu destul, frate, dacă nu e şi fudul! Chiar prea fudul. E chinuit de oftică şi de orgolii. Cînd face diverse crize pe această temă, se dă singur de gol. Zice: ”Eu i-am făcut oameni pe toţi!” Ca şi cum ăia erau nişte animale! Duminică, la vot, tare mult ar vrea dreapta să ştie ce face stînga…