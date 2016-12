Happy Kids Medgidia, campioană naţională la minihandbal

Formația CS Happy Kids 2010 Medgidia a devenit, pentru al doilea an consecutiv, campioană naţională la minihandbal (jucători născuți în anul 2004 și mai mici), după ce a câștigat turneul final desfășurat săptămâna trecută la Mediaș. Micuții handbaliști antrenați de Adrian Georgescu, Ionuţ Deli-Iorga şi Nicolae Ciorbă au obținut victorii în toate meciurile disputate - în Grupa preliminară B: 17-13 cu CSȘ Sighișoara, 16-11 cu CS Olimpic Mizil și 18-6 cu LPS Banatul Timișoara; în Grupa principală A: 19-13 cu LPS Suceava și 22-19 cu Şcoala „Nicolae Cristescu” Topoloveni; în semifinale: 19-13 cu HC „Torok” Vâlcea; în finala mare: 17-10 cu LPS Suceava. „Este al doilea an consecutiv când reușim această performanță. Nu am avut niciun meci cu emoții, în care rezultatul final să fie strâns, și am câștigat detașat turneul. Rezultatul este cu atât mai mare cu cât toți copiii din lot sunt din Medgidia, iar aria de selecție este limitată la doar șase școli”, a declarat antrenorul Adrian Georgescu.

Iată și lotul de jucători al echipei campioane: Dragoş Panta și Daniel Paraschiv - portari; Mihai Carabaş, Amit Chemal, Robert Cornilă, Mihai Călin, Alexandru Hornet, Alexandru Hampu, Mihai Mânzu, Aldin Mamut, Daniel Neagu, Mihai Stoica, Ştefan Stroe, Teodor Ştefan, Dragoş Zamfir și Amir Ablachim. Ultimul este nepotul selecționerului naționalei de seniori a României, Aihan Omer, și a fost desemnat și cel mai tehnic jucător al turneului final.