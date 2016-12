Hârșovenii contra Dunării - dispută pentru 2.000 de hectare

Din cauza precipitațiilor care au dus la creșterea nivelului Dunării iarna aceasta, mai mulți localnici din Hârșova și Vadu Oii s-au văzut în pericolul de a rămâne fără hrană. Din cauza infiltrațiilor, aproape 2.000 de hectare de teren au stat câteva luni sub ape, culturile agricole fiind grav deteriorate. Situația nu este una nouă pentru localnici. Aproape în fiecare an, hârșovenii se confruntă cu această problemă. Primarul Tudorel Nădrag ne-a spus că terenurile afectate se află într-o zonă în care sunt amenajate diguri de protecție. În urmă cu 50 de ani, când au fost proiectate digurile, au fost instalate trei stații de desecare, menite să evacueze apa care s-ar fi strâns pe aria îndiguită. Însă pentru funcționarea pompelor sunt necesare fonduri de care administrația locală nu dispune. De fiecare dată, Primăria a cerut sprijinul Guvernului, care a asigurat funcționarea instalațiilor doar pentru câteva zile, ceea ce ajuta la reducerea nivelului apei, nicidecum la evacuarea ei. Totuși, era suficient pentru ca situația să fie ținută sub control. Însă anul acesta a fost de departe cel mai rău. „În trecut, au fost afectate suprafețe mai mici, între 800 și 1.000 de hectare, însă anul acesta suprafața inundată a fost de două ori mai mare”, a explicat Nădrag.

REZOLVARE Pentru că aria respectivă era în pericol de a deveni neproductivă pe termen lung, Primăria Hârșova a cerut din nou sprijinul Guvernului pentru a putea porni stațiile de pompare-desecare. Abia în februarie a avut sorți de izbândă, când Prefectura Constanța a solicitat Ministerului Agriculturii suma de bani necesară pentru funcționarea instalațiilor până la evacuarea completă a apei. „Până în prezent, nivelul apei a fost redus la jumătate. 1.000 de hectare mai sunt inundate. Din fericire, pompele funcționează de o lună continuu, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Probabil că acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul Prefecturii”, a mai declarat Nădrag. Edilul a precizat că, dacă se va merge în acest ritm, din luna mai oamenii vor putea pregăti terenurile pentru a le cultiva.