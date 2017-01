„Hara”, în turneu european de… colinde

După ce au cunoscut succesul în România, componenţii trupei „Hara” îşi doresc să devină cunoscuţi şi peste hotare. Premiaţi, primăvara trecută, la un concurs internaţional şi apoi invitaţi să concerteze la Bruxelles în cadrul unui festival de proporţii, Flavius&Co. se gîndesc, deja, la un turneu european de amploare, în această toamnă. „După ce, anul trecut, am avut un turneu de colinde în ţară, în acest an îmi doresc să facem un turneu… european de colinde, mai ales că am început să fim cunoscuţi şi în străinătate”, a spus Flavius Buzilă, solistul trupei.

Componenţii trupei „Hara” vor lansa, în această toamnă, mult-aşteptatul album „Interetnik”, la care mai au foarte puţin de lucru. Odată cu lansarea pe piaţă, artiştii îşi doresc să poată oferi publicului larg o altă opţiune, în ceea ce priveşte muzica. „Ne dorim foarte mult să putem oferi publicului o alternativă la kitsch, mai ales că, de cînd a apărut maneaua, muzica s-a... stricat. Am preferat să amînăm lansarea oficială pentru toamnă, este o perioadă mult mai bună decît în plin sezon estival”, a mai precizat Flavius.