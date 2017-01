"Hara" susţine conceptul "Locomondo" în cursa pentru Eurovision

Vlad Creţu, chitaristul trupei "Hara", face parte din recent înfiinţata trupă "Locomondo", care s-a calificat în prima semifinală a concursului naţional Eurovision, cu piesa "Liubi, liubi, l Love you", cîntată în mai multe limbi: română, spaniolă, franceză şi rusă. De partea celor de la "Locomondo" sînt şi componenţii trupei "Hara", care îi susţin pe cei şase membri ai formaţiei în marea confruntare naţională. "Melodia celor de la are un mesaj extrem de simplu, clar şi pe limba tuturor. Cred că vom avea cîştg de cauză cu conceptul lor", a declarat Flavius Buzilă, solistul trupei "Hara". Flavius este de părere că piesa "Liubi, liubi, l Love you" şi modalitatea de abordare a acesteia va avea cîştig de cauză, mai ales că se diferenţiază de celelalte piese şi stiluri de interpretare din concurs. "Ceilalţi pun accent pe voce, încearcă să-l imite pe Mihai Trăistariu. Cred că Eurovisionul este un concurs de concept, nu doar de muzică. Mesajul trebuie transmis prin muzică, dar este nevoie şi de foarte multă originalitate", a explicat Flavius.

Solistul trupei "Hara" a declarat că îi va vota pe cei şase membri ai trupei "Locomondo" în finala naţională, nu doar pentru faptul că în acest proiect este implicat şi Vlad Creţu, colegul lor de trupă, ci şi pentru că piesa, cu influenţe de muzică tradiţională românească, ar putea reprezenta cu succes România la Helsinki. "Mi-aş dori să văd că românii vor obţine 12 puncte nu doar din partea ţărilor în care sînt comunităţi de români, ci şi din partea Angliei, Finlandei sau Rusia. Trebuie să rişti şi să fi dispus să lupţi pentru victorie", a concluzionat Flavius.