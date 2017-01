Harababura Legii educaţiei... asumate

Greşeală, confuzie sau rea-intenţie. Sînt suspiciuni care planează asupra gestului Guvernului de a-şi asuma răspunderea pe Legea educaţiei naţionale, întrucît asumarea s-ar fi făcut pe o altă legea decît cea prezentată în Parlament. Principalii contestatari ai asumării Executivului pe această lege, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) şi PNL, au atras atenţia că Legea educaţiei naţionale este alta pentru Guvern şi Parlament, pe site-urile celor două instituţii apărînd variante diferite ale legii, fiecare cu articolele ei, iar forma publicată, joi, de Guvern, este modificată faţă de cea afişată pe pagina web, miercuri. Potrivit FSLI, Guvernul are o variantă cu 331 de articole, în vreme ce Camera Deputaţilor are una de 336 articole. Acestea două nu sînt, însă, singurele forme pe care le-a luat legea. FSLI arată că există şi o variantă care ar conţine 353 de articole şi care a ajuns la sindicate. În acest caz, FSLI atrage atenţia asupra faptului că Legea a fost modificată, miercuri după-amiază, pe site-ul Guvernului, şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de aplicabilitatea unei legi care este astfel tratată încă din primele zile ale aprobării ei. Unul dintre articolele existente pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), dar de care Parlamentul nu are habar, este cel legat de incompatibilitatea calităţii de demnitar cu funcţiile de conducere în universităţi. Miercuri, articlolul lipsea şi din varianta Executivului, dar a reapărut în dimineaţa zilei de joi. Aspectul a fost observat şi de PNL, liberalii cerînd demisia de urgenţă a premierului Emil Boc pe motiv că ar fi modificat Legea educaţiei ulterior angajării răspunderii în Parlament. PNL oferă ca exemplu art. 333 privind „incompatibilităţile” din varianta asumată şi publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor, „care, mai nou, devine art. 328, cu acelaşi titlu, pe site-ul Guvernului”. Legea educaţiei transmisă Parlamentului de Ministerul Educaţiei, în vederea angajării răspunderii, nu includea amendamentul care interzicea rectorilor să ocupe funcţii de demnitar, ministerul revenind ulterior, după asumarea răspunderii, cu un nou text la Guvern care includea şi această prevedere. Surse guvernamentale susţin că CD-ul conţinînd proiectul legii educaţiei naţionale a fost transmis Parlamentului de către ministerul de resort fără să includă şi amendamentul care interzice rectorilor să ocupe funcţii de demnitar, acceptat însă anterior în şedinţa Guvernului. Ulterior, după ce premierul Emil Boc şi-a asumat răspunderea, ministerul a transmis la Secretariatul General al Guvernului varianta de lege convenită în şedinţa Guvernului şi care includea, de această dată, şi amendamentul privind incompatibilitatea rectorilor cu funcţia de demnitar, afirmă sursele citate. Noua formă a proiectului a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului de către ministerul de resort în noaptea de miercuri spre joi. Liberalii consideră că „neconstituţionalitatea demersului Guvernului, care îşi bate joc în continuare de Parlament, este un motiv în plus care justifică moţiunea de cenzură pe care PNL intenţionează să o depună”. Vicepreşedintele deputaţilor PNL, Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că liberalii vor vota orice moţiune care are ca scop îndreptarea lucrurilor din orice domeniu, inclusiv din învăţămînt, recomandîndu-le democrat - liberalilor să iniţieze acest demers. În apărare, premierul Boc a afirmat că Guvernul şi-a angajat răspunderea pentru Legea educaţiei în forma aprobată de Executiv şi trimisă la Parlament, iar problemele tehnice privind necorelări de articole sînt rezolvate de către personalul administrativ, el adăugînd că nu există forme diferite ale legii. La rîndul său, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că nu are nicio legătură cu faptul că au apărut variante diferite ale Legii educaţiei asumate, subliniind că în varianta pachetului legislativ propus de Minister nu existau problemele semnalate ieri.