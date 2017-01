Harley Davidson recheamă în service 66.421 motociclete, din cauza unor probleme la frâne

Compania americană Harley Davidson a anunţat că recheamă în service 66.421 de motociclete Touring şi CVO Touring, deoarece roţile din faţă ale acestora se pot bloca brusc, potrivit cotidianului New York Times. Modelele vizate de programul de rechemări au fost construite în acest an. Motocicletele Touring şi CVO Touring cu sisteme antiblocare construite în această perioadă sunt de asemenea incluse în programul de rechemări. Cablul de frână din faţă ar putea fi prins între rezervor şi cadru, sporind riscul ca roata din faţă să se blocheze. Compania a informat că are cunoştinţă despre cinci accidente, cu două răniri minore, cauzate de acest defect, descoperit în toamna anului trecut.