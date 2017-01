Când nimeni nu mai spera, actorii americani Harrison Ford şi Calista Flockhart s-au căsătorit, oficializând astfel o relaţie ce datează din 2002. Căsătoria dintre Harrison Ford, în vârstă de 67 de ani, şi Calista Flockhart, de 45 de ani, a fost celebrată marţi în statul New Mexico, din sud-vestul SUA, de însuşi guvernatorului Bill Richardson. Harrison Ford filmează în New Mexico lungmetrajul „Cowboys and Aliens”, iar decizia de a-şi legaliza relaţia cu protagonista serialului “Ally McBeal” a fost una spontană.

Este pentru a treia oară când Harisson Ford face drumul la altar, în timp Calista Flockhart face pentru prima oară acest pas. În 2009, de Ziua Îndrăgostiţilor, Harrison Ford îşi surprindea partenera de viaţă cu o cerere în căsătorie. Atunci, ca şi acum, cel mai fericit de organizarea nunţii a fost Liam, băiatul de nouă ani, înfiat de Calista Flockhart, care a fost cavaler de onoare. De altfel, Harrison Ford şi-a exprimat dorinţa de a-l înfia pe Liam, dar Calista Flockhart a refuzat susţinând că acest lucru se va putea întâmpla numai dacă o face o femeie în rândul lumii. Aşa că nunta deschide acum calea legală pentru adopţia lui Liam.

Vestea confirmată de reprezentantul cuplului l-a luat prin surprindere pe Ben Ford, fiul cel mare al actorului. De profesie bucătar şi proprietar al unui restaurant în Culver City, California, Ben Ford s-a arătat bucuros de curajul celebrului său tată de a se căsători din nou. Harrison Ford are patru copii din două mariaje anterioare, Benjamin şi Willard cu prima sa soţie Mary Marquardt şi pe Malcolm şi Georgia din căsnicia cu scenarista Melissa Mathison.