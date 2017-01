Harry Belafonte scoate la licitaţie documente ale lui Martin Luther King

Cîntăreţul şi actorul american va scoate la vînzare, într-o licitaţie ce va avea loc mîine, un document ce conţine primul discurs al lui Martin Luther King împotriva războiului din Vietnam. Acest discurs, susţinut la Los Angeles, pe data de 25 februarie 1967, a fost probabil redactat la New York, în casa lui Harry Belafonte, unde Martin Luther King avea în permanenţă o cameră pusă la dispoziţie. Documentul are un preţ de vînzare estimat între 500.000 şi 800.000 de dolari. De asemenea, alte două documente vor fi licitate în aceeaşi zi: schiţa unui alt discurs, ce nu a fost niciodată ţinut, recuperată din buzunarul costumului lui Martin Luther King, după asasinarea sa în 1968 şi o scrisoare de condoleanţe a preşedintelui Lyndon B. Johnson, adresată Corettei King, văduva lui, datînd din 5 aprilie 1968. Schiţa discursului are un preţ estimat între 100.000 şi 150.000 de dolari, iar scrisoarea de condoleanţe, între 120.000 şi 180.000 de dolari. Ambele documente i-au fost date cîntăreţului de către doamna King, deoarece aceasta îl considera ca fiind unul din cei mai buni prieteni ai familiei sale.

Născut în Harlem, în prezent în vîrstă de 81 de ani, Harry Belafonte a fost, începînd din anii \'50, un militant activ pentru egalitatea în drepturi a tuturor persoanelor şi a contribuit la colectarea a milioane de dolari pentru lupta împotriva apartheidului şi a sărăciei din Africa. Harry Belafonte a ajutat-o pe cîntăreaţa şi activista sud-africană Miriam Makeba să intre pe teritoriul SUA, în anii \'60. Cei doi au înregistrat mai tîrziu un album despre situaţia sud-africanilor în timpul epocii apartheid, recompensat cu un premiu Grammy.