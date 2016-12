“Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”, în fruntea box office-ului nord-american

“Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”, penultimul film al francizei, a debutat, în weekend-ul trecut, pe prima poziţie a box office-ului nord-american, cu încasări de 125,1 milioane de dolari. Pe plan mondial, acest film a obţinut peste 330 de milioane de dolari de vineri şi până duminică, au declarat reprezentanţii studiourilor Warner Brothers.

Filmul de animaţie “Megamind” a coborât pe poziţia a doua, cu încasări de 16,2 milioane de dolari, obţinute în cinematografele din SUA şi Canada. Filmul de acţiune “Unstopabble”, regizat de Tony Scott şi avându-l pe Denzel Washington în rolul principal, a ocupat poziţia a treia, cu încasări de 13,1 milioane de dolari. Pe locul al patrulea s-a clasat comedia “Sorocul / Due Date”, cu Robert Downey Jr. în rolul unui viitor tătic care se îmbarcă într-un road-trip burlesc, cu încasări de 9,1 milioane de dolari. Thriller-ul “3 zile de coşmar / The Next Three Days”, cu Russell Crowe şi Liam Neeson în rolurile principale, a debutat pe poziţia a cincea, cu încasări de 6,7 milioane de dolari. Comedia “Morning Glory”, cu Harrison Ford şi Diane Keaton în rolurile principale, a coborât o poziţie până pe locul al şaselea, cu încasări de 5,2 milioane de dolari, iar filmul SF “Skyline”, regizat de fraţii Greg şi Colin Strause, în care civilizaţia umană se confruntă cu o invazie extraterestră, a pierdut trei poziţii, ajungând pe locul al şaptelea, cu încasări de 3,4 milioane de dolari. Thriller-ul “Red”, în care Morgan Freeman, Bruce Willis, Helen Mirren şi John Malkovich interpretează rolurile unor agenţi CIA, a ajuns pe locul al optulea, cu încasări de 2,5 milioane de dolari. Lungmetrajul “For Colored Girls”, o dramă adaptată dintr-o piesă de teatru de succes ce prezintă destinele câtorva femei afroamericane, ocupă poziţia a noua, cu încasări de 2,4 milioane de dolari.

Thriller-ul “Fair Game”, cu Naomi Watts şi Sean Penn în rolurile principale, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 1,5 milioane de dolari.