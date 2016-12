Harry Potter stabileşte un nou record în box-office-ul nord-american

Al şaselea lungmetraj din franciza inspirată de romanele lui J. K. Rowling a stabilit un nou record în ceea ce priveşte încasările realizate de un film în prima seară de proiecţie în sălile de cinema din America de Nord, cu 22,2 milioane de dolari. Precedentul record, de 18,5 milioane de dolari, a fost stabilit în 2008, de cel mai recent film al seriei Batman, “Dark Knight / Cavalerul Negru”. În continuare, recordul pentru cele mai mari încasări obţinute în America de Nord de un film lansat într-o zi de miercuri, în primele 24 de ore, este deţinut de “Dark Knight / Cavalerul Negru”, cu 67,1 milioane de dolari. Acelaşi film a stabilit un nou record şi în ceea ce priveşte încasările obţinute în primele cinci zile de la lansarea în cinematografe cu 203,7 milioane de dolari. Acest film a obţinut încasări de un miliard de dolari pe plan mondial.

Cele cinci filme anterioare din seria Harry Potter, care prezintă aventurile vrăjitorului Harry Potter şi ale prietenilor săi la şcoala de magie Hogwarts, inspirate din romanele scrise de britanica J. K. Rowling, au generat încasări de 4,5 miliarde de dolari pe plan mondial, de la lansarea primei pelicule, “Harry Potter and the Philosopher\'s Stone / Harry Potter şi Piatra Filozofală”, în 2001. Însă, în ultimele săptămîni, mai multe articole apărute în presa internaţională susţin faptul că fanii acestei serii, în general adolescenţi, au crescut între timp şi sînt acum prea maturi pentru acest gen de filme, iar alte francize, precum “Twilight / Amurg”, ar putea să ia din audienţa lui Harry Potter. “Harry Potter and the Half-Blood Prince / Harry Potter şi Prinţul Semipur”, produs de Warner Bros., a fost lansat la exact doi ani după filmul precedent, “Harry Potter and the Order of the Phoenix / Harry Potter şi Ordinul Phoenix”, iar specialiştii susţin că lansarea noului lungmetraj a fost făcută ţinînd cont de interesul fanilor. Şi “Harry Potter and the Order of the Phoenix / Harry Potter şi Ordinul Phoenix” a fost lansat tot într-o zi de miercuri şi a generat încasări de 140 de milioane de dolari în primele cinci zile şi de 938 de milioane de dolari în total, pe plan mondial. “Harry Potter şi Prinţul Semipur” va fi lansat în România pe 24 iulie.