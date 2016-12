Iubitorii jazz-ului de la malul mării au umplut, vineri seară, clubul Phoenix, pentru a asista la spectacolul aniversar pe care apreciatul jazz-man constănţean Harry Tavitian l-a susţinut alături de bunul său prieten şi coleg de scenă, percuţionistul Corneliu Stroe, împreună cu fiicele lor, solistele Aida Tavitian şi Roxana Stroe. Spectacolul „Harry Tavitian 60” a fost mult aşteptat nu doar de public, ci şi de protagonist, cetăţean de onoare al Constanţei, care a aniversat, prin acest eveniment, şase decenii de viaţă din care mai bine de cinci au fost dedicate muzicii.

VECHIUL PRIETEN - PIANUL Harry Tavitian este cunoscut pentru pasiunea şi talentul său extraordinar pentru pian. Recitalul său de vineri seară a debutat cu un vechi dans armenesc, interpretat la clape şi a continuat cu fragmente extrase din opera lui Anton Pann, despre care Harry însuşi a declarat că are o slăbiciune. Spre finalul primei părţi a concertului, a invitat-o pe scenă, în aplauze, pe fiica sa, Aida, cei doi interpretând împreună piese celebre din istoria jazz-ului internaţional. În partea a doua a concertului, au urcat pe scenă Corneliu Stroe şi fiica sa, Roxana, iar finalul serii l-a surprins pe Harry intens aplaudat, minute întregi, de publicul ridicat în picioare.

„AVEM PUBLIC, AVEM URMAŞI, OFERIM ARTĂ” Cu ocazia acestui eveniment deosebit din viaţa sa, Harry Tavitian s-a declarat încrezător în viitorul jazz-ului, stil muzical transmis de la o generaţie la alta, dar şi în propriul său statut pe scenă. „Timpul trece, dar nu şi peste noi. Încercăm să oferim artă autentică, chiar şi într-o perioadă ca aceasta, cu mai mult „zgomot” decât muzică. Avem un public al nostru, mai mult calitativ decât cantitativ. Avem urmaşi, pe scenă şi în public. Încercăm să transmitem mai departe pasiunea pentru jazz. Din cei 60 de ani de viaţă, dacă mai scădem vreo opt, rezultă perioada pe care am dedicat-o muzicii. Am început cu pianul clasic, am trecut la blues, rock, jazz, am experimentat şi am aprofundat şi iată-mă aici, în faţa publicului special despre care vorbeam”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Harry Tavitian.

FELICITĂRI Atât la finalul concertului cât şi la pauză, Harry a fost abordat de prieteni şi de fani, care i-au strâns mâna, l-au felicitat şi l-au încurajat, iar colegul său, Corneliu Stroe, s-a „conformat” în acest sens, cu entuziasm. „Îi doresc lui Harry să rămână la fel de tânăr, la fel de „nervos” pe pian şi la fel de inspirat, cu multă sănătate şi cu toate urările de bine! Noi cântăm mai rar împreună, în ultimul timp, însă cu mare plăcere, avem proiecte muzicale proprii şi ne pregătim să predăm ştafeta fetelor noastre. Suntem în familie!”, a declarat Corneliu Stroe.