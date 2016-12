Harry Tavitian a plecat la colindat, prin ţară

Pianistul Harry Tavitian porneşte la colindat, la acest sfârşit de săptămână. Sâmbătă, de la ora 19.00, cu sprijinul Institutului Cultural Român, artistul constănţean şi Ion Baciu Jr. vor urca, în premieră, pe scena Atenului Român, într-un recital la două piane. În partea a doua a concertului, pianistul Harry Tavitian şi percuţionistul Cserey Csaba vor oferi publicului suita de colinde „Christmas Cantata”. Cu acestă Cantată de Crăciun, care reuneşte colinde arhaice româneşti - unele din ele din colecţia Béla Bartók - fie de tradiţie bizantină, fie armeneşti cu Negro-Spirituals afro-americane, Tavitian i-a răsfăţat anul trecut şi pe constănţeni. Concertul din 19 decembrie încheie proiectul Institutului Cultural Roman din acest an „Teach Me Tonight cu Harry Tavitian”, însă pianistul constănţean nu se opreşte din colindat. După concertul susţinut la Ateneul Român, vor urma alte două manifestări, la „CoverClub” Fagăraş, pe 20 decembrie, şi, a doua zi, pe 21 decembrie, la Târgu Mureş. „Pentru mine, concertele de la Făgăraş şi Târgu Mureş sunt la fel de importante ca acela de la Ateneu. Fiecare e special, în felul său. În privinţa Fagăraşului, eu mă simt foarte bine la concertele din oraşele mici fiindcă legăturile între oameni sunt mult mai profunde şi publicul foarte cald. La ’Jazz&Blues’ Târgu Mureş am mai fost şi acum un an. Spectatorii, în majoritate tineri, au avut o participare deosebită. Pentru mine e şi o coincidenţă extraordinară: acum 20 de ani Revoluţia m-a prins în turneu prin ţară. Pe 21 decembrie urma să avem concert la Filarmonica din Târgu Mureş. În timp ce amplasam instrumentele au început să vină coloanele de manifestanţi şi să se tragă. Aţa s-a terminat turneul nostru din decembrie 1989, cu un nou început pentru România. După douăzeci de ani va fi iarăşi un turneu de Crăciun care se va încheia la Târgu Mureş. Sper că nu tot cu o revoluţie!”, a precizat Harry Tavitian.