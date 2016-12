Harry Tavitian, invitat special în show-ul lui John Mayall

Jazzman-ul constănţean Harry Tavitian este invitat special în concertul pe care John Mayall, „părintele mişcării de blues britanice”, îl va susţine la Sala Palatului din Capitală, pe 11 noiembrie. Biletele pentru acest eveniment s-au pus deja în vânzare, la preţurile de 75, 100, 150, 200, 250 şi 300 de lei. Acestea se găsesc pe www.bilete.ro şi în oficiile Poştei Române semnalizate Bilete.ro, în reţeaua Eventim, pe www.evenim.ro, în magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo şi la Sala Palatului.

CARIERĂ IMPRESIONANTĂ, ÎNTÂLNIRI ISTORICE Interpret, compozitor şi multi-instrumentist, John Mayall susţine blues-ul de mai bine de cinci decenii, punctul culminant al longevivei sale cariere muzicale fiind înfiinţarea, în anii ’60, a grupului John Mayall & The Bluesbreakers. De altfel, ca reprezentant al blues-ului britanic, John Mayall este mai cunoscut ca lider al trupei şi ca mentor decât ca interpret. Întâlnirea istorică cu Eric Clapton a culminat cu primul album hit al Bluesbreakers, „Blues Breakers cu Eric Clapton” (1966). În anii ’60, trupa sa, The Bluesbreakers, a reprezentat o şcoală finală pentru muzicienii britanici blues rock din perioada respectivă. Astfel, chitariştii Eric Clapton, Peter Green şi Mick Taylor s-au alăturat grupului înfiinţat de Mayall, înainte de a cânta alături de Cream, Fleetwood Mac şi, respectiv, Rolling Stones. În 1969, bucurându-se de o uluitoare popularitate în SUA, John a lansat albumul clasic acustic live „The Tourning Point”. Au urmat „Behind the Iron Curtain”, „Chicago Line”, „A Sense of Place” şi „Wake Up Cal”, albumul nominalizat la Grammy.

DESCOPERIREA... BLUES-ULUI Despre şansa de a cânta alături de John Mayall, Harry Tavitian, care a început să cânte blues în anul 1970, afirmă, pe blog-ul personal: „Am acceptat cu bucurie invitaţia de a cânta în concertul pe care John Mayall îl va susţine la Bucureşti”. De asemenea, pe blog-ul său, pianistul de la malul mării scrie despre circumstanţele în care a descoperit şi s-a îndrăgostit de blues. Harry Tavitian mai vorbeşte pe blog-ul său şi despre întâlnirea marcantă cu primul bluesman din viaţa sa, Memphis Slim, precum şi despre celelalte experienţe care au urmat.