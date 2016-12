Harry Tavitian, primit acasă cu... ușile larg deschise

În urmă cu zece ani, Harry Tavitian inaugura clubul constănțean Doors cu un concert. La zece ani de la acea cântare de bun augur, jazzman-ul de la Marea Neagră s-a reîntors acasă, duminică seară, pentru a cânta din nou în Doors. A fost foarte bine primit, iar constănțenii, care au umplut localul pentru a-l asculta, l-au întâmpinat cu ropote de aplauze. Harry Tavitian nu a venit singur „acasă”, la Constanța, ci cu bunul său prieten Cserey Csaba din Satu Mare, unul dintre cei mai buni percuționiști de jazz din România. În deschidere a cântat fiica artistului, Aida Tavitian, acompaniată la pian de Florian Stoica.

O SEARĂ DE TAINĂ, GÂNDIND LA UN MIRACOL După aceea, pe scenă și-au făcut apariția, în aplauzele publicului, Harry Tavitian și Cserey Csaba, pentru a prezenta „Nașterea”, o colecție de colinde arhaice românești, unele din ele din colecţia Béla Bartók, de tradiţie bizantină sau armeneşti și negro-spirituals afro-americane. „Este o suită de colinde la care eu am început să lucrez acum vreo 25 de ani. Această suită a cunoscut, în cursul acestor ani, mai multe forme. În seara aceasta veți asculta forma actuală în care ea se prezintă, pentru că este, în continuare, în transfomare. Am scos și un compact disc cu această suită. Dar ceea ce vă vom cânta în seara aceasta (n.r. - duminică) este ceva diferit față de forma în care se afla la acea vreme”, a spus Harry Tavitian.

„Indiferent ce colinde am folosit în componența suitei, am fost preocupat de un singur lucru, de o idee călăuzitoare: am vrut să surprind, cu mijloacele noastre, miracolul Nașterii Mântuitorului. Este o mare taină, împreună cu altele câteva pe care mă chinuiesc să le pătrund, deși nu știu dacă voi reuși vreodată”, a mărturisit Harry Tavitian.

După această introducere, a început „împreună lucrarea”, așa cum îi place pianistului să-i spună acelei comunicări speciale care se instaurează între artiștii de pe scenă și publicul din jur. Mai bine de o oră și jumătate, dialogul celor doi muzicieni - viu, antrenant și mereu surprinzător - a captivat atenția numeroșilor constănțeni vrăjiți de armonii jazzistice.

TREI ZILE DE SĂRBĂTOARE Recitalul susținut de Harry Tavitian pe 24 ianuarie a încheiat seria concertelor aniversare organizate de clubul Doors la împlinirea a zece ani de existență. Startul manifestărilor festive a fost dat pe 22 ianuarie, de trupa Supcarpați, continuând pe 23 ianuarie cu un concert exploziv susținut de Dan Helciug și Spitalul de Urgență.

