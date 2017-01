Harry Tavitian, recital solo la Amsterdam

Vara care a trecut a fost spornică pentru pianistul constănţean Harry Tavitian, care şi-a făcut timp atât pentru concerte, pentru întâlnirile cu prietenii jazz-ului, cât şi pentru relaxare. „Am fost la căsuţa noastră de la Vălenii de Munte, unde am făcut curăţenie generală pentru iarna care se apropie, şi, ca în fiecare an, am fost cu soţia la băi, la Techirghiol. A devenit o tradiţie să petrecem câteva zile din vară la Techirghiol”, a spus Harry Tavitian.

După concertele estivale de la Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş şi după vacanţă, artistul se pregăteşte să înceapă activitatea concertistică autumnală cu forţe proaspete. Primul eveniment al toamnei, un recital de pian solo, va avea loc pe 19 septembrie, în Olanda, la Amsterdam. La două zile după aceea, pe 21 septembrie, jazzmanul constănţean va susţine un concert pentru publicul de acasă la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. În Capitală, Harry Tavitian va cânta alături de bunul său prieten, percuţionistul sătmărean Cserey Csaba, în cadrul „Zilelor Culturii Armene”, care se vor desfăşura între 21 şi 23 septembrie.