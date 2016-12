Hârşova va fi supravegheată cu camere video

PROIECT Liniştea şi siguranţa locuitorii oraşului Hârşova va fi asigurată din luna septembrie a acestui an cu 127 de camere video ce vor fi instalate în anumite zone ale oraşului. Ieri, la sediul Primăriei Hârşova a fost lansat proiectul \"Achiziţionarea şi instalarea de sisteme de supraveghere pentru creşterea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii\", proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional, având o valoare totală de peste 3,5 milioane lei. \"Ne bucurăm că în sfârşit am ajuns la implementarea acestui proiect. Sistemul de supraveghere va fi în beneficiul locuitorilor oraşului, pentru că va contribui la scăderea infracţionalităţii. Acest proiect, împreună cu alte două, înfiinţarea grupării de jandarmi şi a Poliţiei locale, va contribui decisiv la creşterea gradului de siguranţă al locuitorilor oraşului Hârşova\", a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că proiectul a fost depus încă din anul 2009, însă abia acum a primit finanţarea. \"Poate, dacă lucrurile se mişcau mai repede, acum am fi vorbit despre implementarea acestui proiect. Este totuşi bine că am primit finanţarea şi putem demara licitaţia de achiziţie a camerelor video\", a spus primarul. Prin montarea camerelor de supraveghere se urmăreşte asigurarea siguranţei şi securităţii în spaţiile publice, managementul eficient al situaţiilor de urgenţă, caracterul preventiv menit să descurajeze infracţionalitatea, respectarea legii în trafic, prin detectarea infracţiunilor, blocarea intersecţiilor, parcarea în locuri nepermise.

BENEFICII Prezent la conferinţa de lansare a proiectului, secretarul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), Sorin Georgescu a declarat că proiectul ce urmează a fi implementat la Hârşova vine în completarea unui proiect al autorităţii judeţene, aprobat la sfârşit anului trecut printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). \"Prin hotărârea aprobată la sfârşitul anului CJC doreşte să contribuie la creşterea gradului de siguranţă la nivelul judeţului prin montarea de camere video la intrările în judeţe, în Zona Metropolitană şi în municipiului Constanţa. Imediat, prin ATOP, vor fi semnate o serie de protocoale cu administraţiile publice locale care au implementate, sau au în curs de implementare astfel de sisteme de supraveghere, pentru a face un dispecerat comun la nivel judeţean, mai ales că ATOP are şi sprijinul Poliţiei Naţionale, având astfel acces la o serie de date personale ale unor presupuşi infractori\", a declarat Sorin Georgescu. Revenind la Hârşova, camerele video vor fi montate în zonele cu sistem infracţional ridicat, în zonele cele mai populate, în zonele cele mai circulate pietonal, dar şi rutier, în zonele cu interes public cele mai

frecventate de către cetăţeni.

Potrivit proiectului, vor fi montate camere de supraveghere pe clădirea Primăriei, Muzeul Carsium, Şcoala cu clasele I- VIII nr. 1, Sala de Sport, Direcţia de Asistenţă Socială, grădiniţa nouă, Şcoala din Port, Sala Sport din Port, Geamie, terenul intravilan din parcul aflat în zona blocurilor S1 - S2, pe clădirea Spitalului, Centru permanent pentru îngrijire persoane în varstă aflate în dificultate, vestiar Stadion, pe clădirea Liceului, pe Casa de Cultură, Biblioteca orăşenească, grădiniţa cu orar normal Hârşova, grădiniţa cu orar prelungit Hârşova, Clubul elevilor, Zona Centrală a oraşului.