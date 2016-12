O echipă de astronomi internaţională a reuşit să alcătuiască o hartă a materiei negre din Univers, de o întindere fără precedent, care îi va ajuta pe oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine această masă misterioasă, care ar forma aproximativ 25% din Univers. Rezultatele acestor observaţii erau anticipate de mult timp. Acestea au la bază simulări informatice dar erau dificil de verificat, ţinând cont de faptul că materia neagră este, prin natura ei, invizibilă, au explicat Catherine Heymans, de la Universitatea Edinburgh din Scoţia şi Ludovic Van Waerbeke, de la Universitatea British Columbia din Canada. Cei doi savanţi şi-au prezentat studiul la conferinţa organizată de American Astronomical Society, reunită în această săptămână, în oraşul Austin din statul american Texas.

Astronomii au realizat această hartă analizând circa zece milioane de galaxii din patru regiuni diferite ale cerului şi care se află la o distanţă de şase miliarde de ani lumină (un an lumină are 9.460 miliarde de kilometri). Pentru a identifica materia neagră, ei au studiat distorsiunile luminilor emise de aceste galaxii, care sunt deviate de structuri de materie neagră în drumul lor prin spaţiu către Terra. Acesta a fost primul proiect de observare a materiei negre la scală uriaşă, analizând Universul în toate direcţiile. Proiectul, denumit Canada – France - Hawaii Telescope Lensing Survey (CFHTLenS), are la bază imaginile galaxiilor acumulate timp de cinci ani. În afara materiei negre, Universul este format şi din materie vizibilă (4-5%) şi din energie neagră (70%), o forţă misterioasă ce explică fenomenul de accelerare a expansiunii cosmosului.