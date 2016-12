„Harta gunoaielor“ din judeţul Constanţa

„Let’s Bike It, Constanţa!“ a întrunit mai mulţi doritori de “distracţie eficientă”. Astfel, sâmbătă dimineaţă, pe diferitele traseele din judeţ (Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti, Agigea, Techirghiol, Mangalia, Vama Veche) s-au perindat mai mulţi biciclişti, care au luat parte la acţiunea de a carta gunoaiele! Cu alte cuvinte, bicicliştii notează coordonatele la care găsesc gunoaiele, mărimea şi compoziţia lor şi fac poze, în acest fel fiind completată „harta gunoaielor“. „Let’s Bike It“ face parte din conceptul mai mare şi care a înregistrat un real succes, „Let’s Do It, Romania!“, şi îşi propune curăţarea mormanelor de gunoi din arealele naturale ale ţării, într-o singură zi.