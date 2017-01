Hărţi de zgomot pe liniile ferate româneşti

După normele europene privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a întocmit hărţi de zgomot pentru tronsoanele cu mai mult de 60.000 de treceri de trenuri pe an. Hărţile de zgomot cu indicatorii Lzn şi Ln (indicatoare de zgomot asociat disconfortului general pe o perioada de 24 de ore şi, respectiv, tulburării somnului în perioada de noapte - n.r.) au fost realizate pentru tronsoanele de cale ferată Bucureşti Nord - Chitila (9,6 kilometri) şi Saligny - Palas (pe linia Bucureşti - Constanţa, cu lungimea de 49 de kilometri), dar şi pentru staţiile de cale ferată Arad, Simeria şi Ploieşti Sud. Reprezentanţii CFR SA susţin că finanţarea se va face prin Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS-T). Potrivit reglementărilor europene, aceste hărţi sînt necesare pentru oraşele cu peste 250.000 de locuitori, drumurile principale cu mai mult de 6 milioane de treceri de vehicule pe an, dar şi aeroporturi cu peste 50.000 de mişcări pe an.