Harvey vs Katrina: două fenomene meteo cumplite, cu urmări foarte diferite

Forţa incredibilă cu care fostul uragan Harvey, în prezent furtună tropicală, a provocat distrugeri inimaginabile este greu de descris în cuvinte. Vom încerca însă, cu o descriere generală: ploi torențiale de o severitate fără precedent, treizeci și cinci de mii de miliarde de litri de apă care au căzut din cer și noi culori adăugate de specialiști pe hărțile meteorologice pentru a ilustra mai bine acest fenomen natural, relatează AFP. Dar, în timp ce daunele provocate de furtuna monstruoasă se estimează că ar putea ajunge la miliarde de dolari, numărul victimelor este relativ scăzut - trei decese confirmate au fost asociate în mod direct acestui fenomen meteorologic și alte șase având o posibilă legătură cu acesta. Prin comparație, cu 12 ani în urmă, Katrina a făcut peste 1.800 de morți și a schimbat pentru totdeauna zona New Orleans, cea mai grav afectată.

Cea mai mare amenințare determinată de Katrina a fost creșterea bruscă a nivelului mării cauzată de rafalele violente de vânt. În cazul New Orleans, digurile au cedat chiar înainte de creșterea nivelului mării, un eveniment fatal pentru un oraș construit ca într-un fel de bazin, o parte din acesta situându-se sub nivelul mării. Acesta este motivul pentru care a fost nevoie de zile în șir pentru ca apa să poată fi pompată afară din oraș. Cedarea digurilor de-a lungul râului Mississippi și din alte zone a fost bruscă și critică, după cum a declarat Brian McNoldy, cercetător în științe marine și atmosferice la Universitatea din Miami. Astfel, în doar câteva ore, mare parte din oraș a fost sub ape. „Dacă (digurile - n.r.) ar fi rezistat, Katrina nu ar mai fi fost o știre. Nici n-am mai vorbi despre asta”, a susținut el pentru AFP. Pentru a exemplifica puterea furtunii, McNoldy a declarat că valul de 8 metri care a lovit coasta Mississippi când Katrina a atins zona de uscat ar fi putut pune la pământ o clădire de 25 de etaje.

În Houston plouă fără încetare de vineri noaptea - apa ajungând până la 150 de centimetri în unele zone - iar Serviciul Național de Meteorologie a susținut că așa ceva nu s-a mai văzut niciodată în Statele Unite. Însă, orașul este situat pe un teren plat, iar inundațiile nu au avut loc brusc - "oamenii s-au putut urca pe acoperișuri'', după cum a explicat McNoldy - iar apa ar trebui să se scurgă mai repede decât în New Orleans. Până atunci, însă, mare parte din Houston arată ca un lac. Iar ''râuri mici care de obicei curg într-un mod foarte modest încearcă acum să poarte volume imense de apă, ceea ce determină ieșirea lor din matcă. Iar oamenii sunt, pe bună dreptate, uluiți'', după cum a declarat John Mutter, geofizian la Universitatea din Columbia. O altă deosebire între cele două fenomene meteorologice de amploare este prezența tehnologiei avansate și a rețelelor de socializare. La momentul la care furtuna teribilă a lovit New Orleans, în urmă cu 12 ani, Twitter și telefoanele inteligente nu existau, iar Facebook nu avea decât un an. Mare parte a locuitorilor din acest oraș erau săraci, iar cei care dețineau telefoane mobile sau computere nu le-au putut utiliza deoarece furtuna a condus la întreruperea furnizării curentului electric și a liniilor de comunicare.

Harvey a lovit Statele Unite într-o altă epocă a tehnologiei. Alimentarea cu electricitate nu a suferit întreruperi peste tot, iar alertele legate de evoluția furtunii au fost difuzate la televizor și în alte media cu câteva zile înainte. În plus, după ce furtuna a ajuns pe uscat, populația a putut suna la serviciile de intervenții de urgență pentru a cere ajutor. ''Acum că ne aflăm în epoca telefonului mobil, putem primi cu mai multă eficiență apeluri de la cetățenii care au rămas izolați. Acest lucru este important'', a spus Ed Emmett, responsabil al comitatului Harris în care se află Houston.

Ținând cont că numărul victimelor din Houston este la acest moment ''extraordinar de mic pentru o furtună așa de mare'', după cum a declarat Mutter, nu se așteaptă ca numărul acestora să crească în mod dramatic. ''La momentul similar, în New Orleans, nu știau că erau 2.000 (de morți - n.r.), însă cadavrele pluteau peste tot'', a continuat specialistul care a călătorit în orașul lovit de Katrina pentru a studia modul în care oamenii și-au pierdut viața din cauza fenomenului meteorologic de mare amploare.

Potrivit lui Mutter, Katrina a fost un fenomen prognozat în mod corect și au fost emise avertismente, deși cu întârziere, însă în rândul populației din New Orleans exista o mare neîncredere în autoritățile guvernamentale. Locuitorii considerau că ''guvernul n-a făcut nimic pentru ei'' și s-au opus solicitărilor de a evacua orașul, mai ales în condițiile în care mulți dintre ei nu dețineau autovehicule.

Prin comparație, Houston este un oraș mare în care oamenii, practic, nu se descurcă fără mașină. Numărul scăzut al victimelor înregistrate până în prezent demonstrează că populația a fost avertizată cu mult timp înainte și că a reacționat. ''Aproape toată lumea a știut că trebuie să se pregătească într-un anumit fel sau să plece din oraș'', a precizat Mutter.

Furtuna Harvey, care are o viteză lentă de deplasare, a provocat inundații catastrofale în Texas, a ucis cel puțin nouă persoane, a condus la evacuări masive și a paralizat Houston, al patrulea cel mai populat oraș din Statele Unite. Uraganul Harvey a ajuns vineri noaptea în zona de uscat din statul Texas și a fost retrogradat la nivelul de furtună tropicală. Potrivit prognozelor meteorologice, ploile torențiale vor continua și zilele următoare până spre săptămâna viitoare.

Președintele Donald Trump a declarat stare de urgență în Texas, iar luni a adoptat aceeași măsură și în Louisiana. Măsura permite mobilizarea mai multor resurse federale, în contextul deplasării prevăzute a furtunii tropicale Harvey spre acest stat din sudul american, învecinat cu Texas. Trump este așteptat marți în Texas, în dorința de a arăta unitatea țării în fața acestei "teribile tragedii". Însoțit de Prima doamnă, Melania Trump, președintele american nu se va deplasa la Houston, amenințat de creșterea nivelului apelor, dar ar trebui să se oprească mai la vest pentru a constata la fața locului prejudiciile provocate de intemperii acestui uriaș stat sudic, al doilea ca mărime din țară.

La fața locului, mobilizarea pentru a veni în ajutor victimelor inundațiilor este maximă. Agenția federală pentru situații de urgență FEMA se pregătește pentru adăpostirea a 30.000 de persoane în centre de urgență în regiune.

Greg Abbott, guvernatorul Texasului, i-a mobilizat luni pe toți cei 12.000 de soldați ai Gărzii Naționale din Texas, după ce într-o primă fază mobilizase 3.000.