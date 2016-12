Hayley Hasselhoff ar putea face puşcărie, din cauza alcoolului

Fiica lui David Hasselhoff, Hayley, în vârstă de 20 de ani, a fost acuzată că ar fi condus sub influenţa alcoolului şi ar putea petrece şase luni la închisoare, dacă este găsită vinovată. ”Hayley o să conteste acuzaţiile”, a declarat o sursă, pentru RadarOnline. Tânăra, actriţă aspirantă, a fost oprită de poliţie în ianuarie, în Los Angeles şi arestată pentru că ar fi condus sub influenţa alcoolului. David Hasselhoff a mărturisit că a existat o perioadă în viaţa sa când a suferit din cauza alcoolismului, lucru care l-a apropiat de fiicele sale, Hayley şi Taylor-Ann. Cele două au făcut publică o filmare, în 2007, în care actorul, beat, încerca să mănânce un cheeseburger. Scopul acestui gest făcut de cele două tinere a fost să îl convingă pe tatăl lor să îşi accepte această problemă şi să o rezolve. Ulterior, David Hasselhoff a declarat că a învăţat din greşelile sale şi că a fost ajutat enorm de copii. ”Cel mai bun lucru legat de acest filmuleţ a fost că am decis să renunţ la băutură de dragul copiilor mei”, a spus actorul.

David Hasselhoff este actor şi muzican şi a devenit celebru datorită serialelor ”Knight Rider” şi ”Baywatch”.