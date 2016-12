HC Dobrogea Sud a câştigat derby-ul cu HC Odorhei

10:41:58 / 25 Septembrie 2016

ultimul sfert de ora

Felicitari, dar mareee atentie cu problemele din ultimul sfert de ora. Nu e prima oara cand oboseala isi spune cuvantul, cand apare lipsa de concentrare, de luciditate, Cei care se trezeau cu mingea in mana efectiv nu stiau ce sa faca cu ea, cautam la nesfarsit angajarea pivotului, joc aglomerat pe centru, arbitri chiar ne-au iertat de pasiv in cateva randuri. Inspirata introducerea lui Saulescu in defensiva, total dezamagitor Celica si ca joc si mai ales ca atitudine! s-au luat 3, daca nu chiar 4 goluri consecutive de langa el, apoi s-a dat lovit (n-avea nici pe dracu, parca vine din campionatul german, la cea mai usoara atingere el se tavaleste de numa'??), in ofensiva egoiist! Buricea ar trebui mentinut doar pentru faza de aparare si 7 m, in rest introdus Munteanu. Subtirica este pe Nistor, chiar nu aveti ochi! Totodata il vrem si pe Moisa in joc, macar in meciurile cu adversari mai slabi. Si cpe Soare daca l-ati aduc ca aparator, poate il si jucati, cu siguranta e peste Celica ala care e jalon de jalon si greoi!