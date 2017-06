HC Dobrogea Sud a cedat la limită la Turda

10:18:53 / 01 Iunie 2017

Pana cand?

Pana cand va mai crede echipa aceasta ca pierde doar din cauza arbitrilor? Pana cand va mai continua sa protesteze la deciziile arbitrilor cand scorul este nefavorabil? Meciul de ieri l-a avut in mana(ca si finala Cupei) dar nervozitatea conducatorilor(Rudi Stanescu) si a unor jucatori(indeosebi Toma si Buricea) a facut ca sa-l piarda. Pana cand reactorii sportivi ai ziarului vor mai alimenta in mintea jucatorilor ca ei au pierdut din cauza arbitrilor? Sigur ca pe parcursul unui meci sunt si decizii eronate ,handbalul este un sport atat de barbatesc ca se pot da multe decizii interpretabile,dar jucatorii trebuie sa se concentreze in primul rand la joc. Il apreciez pe Omer Aihan care accepta orice arbitraj,se concntreaza pe jocul echipei iar venirea lui la carma tehnica a adus revirimentul asteptat dupa un retur de cosmar.