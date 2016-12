HC Dobrogea Sud a încheiat turul LN pe primul loc

19:31:11 / 23 Noiembrie 2016

Previzibil si batranicios

1-2 viteze in minus fata de CSM, paorta slab, Celica pamant de flori, in special in defensiva, dar si in atac lipsit de luciditate, incetineste jocul. De ce nu mai stie Constanta sa joace cu extremele??? Pivotii si ei in scadere de forma. Asteptam transferurile, daca e ceva disponibil si rexervele extremelor, nu Pedrag, ceilalti 3 mai tineri si care se pot dovedi mai eficienti: Nistor, Subtirica, Munteanu. Bafta, returul este infernal, deplasari una si una! CSM e echipa pe care o detest cel mai mult, in retur asteptam un +10!