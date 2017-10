HC Dobrogea Sud a obținut un succes... de moral

Victoria înregistrată marți seară, în Sala Sporturilor, de către HC Dobrogea Sud Constanța, 29-27 cu Potaissa Turda, în etapa a șaptea a Ligii Naționale de handbal masculin, a venit cum nu se putea mai bine pentru echipa condusă de antrenorul Marko Isakovic. Handbaliștii constănțeni au obținut astfel un succes de moral înaintea dublei din weekend, cu norvegienii de la BSK Handball Elite, din turul al doilea al Cupei EHF. Cele două partide europene se vor desfășura tot în Sala Sporturilor din Constanța, sâmbătă și duminică, de la ora 18.00.

„Felicit jucătorii mei. În special în apărare am jucat bine. A fost un meci tare, Turda este o echipă bună, am jucat cu inima și după două meciuri pierdute am jucat bine, nu extraordinar, dar sunt trei puncte foarte importante câștigate în momentul actual”, a spus Marko Isakovic, tehnician care asigură interimatul pe banca constănțeană după despărțirea de Christian Gaudin.

Celelalte întâlniri din etapa a 7-a a Ligii naționale se vor disputa după următorul program - joi, 12 octombrie, ora 17.30: Politehnica Timișoara - Politehnica Iași (în direct la TVR HD), ora 17.45: Minaur Baia Mare - Steaua București (în direct la Digi Sport 2 și Telekom Sport 2), ora 18.00: CSU Suceava - CSM Focșani, ora 18.30: HC Vaslui - HC Odorhei, ora 19.30: CSM București - Dinamo București (în direct la Digi Sport 2 și Telekom Sport 1); vineri, 13 octombrie, ora 18.00: Dunărea Călărași - CSM Făgăraș.

Clasament: 1. Dinamo 18p (golaveraj: 184-144), 2. Steaua 13p (153-137), 3. Turda 12p (194-172), 4. Baia Mare 12p (162-159), 5. Odorhei 10p (160-153), 6. HC DOBROGEA SUD 10p (172-172), 7. Călărași 10p (150-154), 8. CSM 9p (156-163), 9. Vaslui 9p (158-173), 10. Timișoara 8p (151-139), 11. Suceava 6p (161-173), 12. Focșani 6p (138-153), 13. Făgăraș 3p (150-176), 14. Iași 0p (164-185).

