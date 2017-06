HC Dobrogea Sud a ratat câștigarea Cupei României

21:34:28 / 14 Mai 2017

Bafta joi!!

Meci pietdut de Omer. Pacat, cu ata mai frustrant cu cat at lasat impresia ca veti cadtiga ca-n meciul tur dim regulat. Sa ai +6, cu posibilitatea de a te duce la+7 si sa nu mai inscrii decat de 8 ori in tepriza secunda. Sa nu-l schimbi mai repede pe Tomia cand vezi ca iti rateaza vreo 3-4 atacuri, sa nu-l incerci si pe Rackevic, cand vezi ca Nikolic nu receptioneaza pasele lui Cutura sau rateaza comsecutiv, sa-l bagi pe Celica desi stii ca-n secunda 2 isi ia eliminare. Multumim pentru acele prime 20 de min de vis! De la anul cu alt antrenor si ceva intariri poate ne vom bate cu adevarat la campionat si cupa. Pacat si de returul dezastruos din sezonul regulat, din cauza caruia dam peste dinamo din semi, in loc sa-i fi evitat pana in finala.