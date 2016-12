HC Dobrogea Sud a zdrobit pe Dunărea Călăraşi

Promovată în Liga Naţională la doar un an de la înfiinţare, HC Dobrogea Sud şi-a prezentat vineri seara, în Sala Sporturilor din Constanţa, lotul cu care se va bate pentru titlul de campioană, obiectivul stabilit pentru sezonul de debut pe prima scenă a handbalului masculin românesc. În aplauzele celor 250 de spectatori aflaţi în tribune, elevii lui Djordje Cirkovic au intrat în arenă în stilul din NBA, pregătiţi să ofere spectacol la amicalul cu Dunărea Călăraşi. Constănţenii s-au ţinut de cuvînt şi au făcut un prim sfert de oră excelent, distanţându-se rapid pe tabela de marcaj. De altfel, primul gol al oaspeţilor a venit abia în minutul 7, după ce HC Dobrogea Sud perforase deja de patru ori poarta adversă. Cu portarul Dane Sijan pentru prima oară între buturi, formaţia de pe litoral a dominat clar, intrând la cabine cu un avantaj de 6 goluri, 19-13. La reluare, gazdele au rulat întreg lotul de jucători, cu excepţia lui Dusko Celica, accidentat, dar, chiar aşa, diferenţa s-a mărit considerabil. Faza meciului a fost oferită de tânărul portar Daniel Vasile, care a parat trei aruncări consecutive în ultimul minut de joc. În final, HC Dobrogea Sud s-a impus categoric, cu scorul de 37-23, confirmând faptul că este una dintre candidatele la titlu. “Ne bucurăm că am câştigat. Era important pentru noi, dar şi pentru că am terminat fără accidentări. Suntem mulţumiţi de ceea ce arătăm şi de faptul că publicul este alături de noi. Mai avem multe de lucrat, dar tinerii au arătat că au valoare şi perspective frumoase”, a spus căpitanul Laurenţiu Toma. “Este doar un început şi ne aşteaptă un drum lung. Sperăm în primul rând să fim sănătoşi şi să jucăm cât mai bine. O luăm pas cu pas, iar dacă vrem să câştigăm titlul, trebuie să învingem indiferent de adversar. Sunt câteva echipe, CSM Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti, HC Odorhei şi noi, care se vor bate la primele locuri”, a adăugat extrema Predrag Vujadinovic. “Am câştigat contra unei echipe destul de puternice şi sperăm ca tot sezonul să ne meargă la fel de bine”, a completat portarul Daniel Vasile.

În perioada 23-28 august, HC Dobrogea Sud va participa la un puternic turneu amical internaţional în Serbia, alături de Pick Szeged (Ungaria), HC Meshkov Brest (Belarus), RK Nexe (Croaţia), Partizan Belgrad (Serbia) şi RK Metalurg Skopje (Macedonia). Constănţenii vor reveni la acasă, unde, pe 30 august, de la ora 17.00, vor susţine primul meci oficial, întâlnind pe Poli Timişoara, în prima etapă a Ligii Naţionale.

