HC Dobrogea Sud Constanța pornește, oficial, la drum

10:28:42 / 29 Iulie 2015

Impreuna Salvam Sportul Constantean 14 hrs · Am spus ca vom reveni cu amanunte legate de handbal. Ciudatenia nu este de fapt nicio ciudatenie. Este o ambitie personala a lui Felix Stroe. Omul care a fost la un pas sa desfiinteze si FC Farul. Asta se intampla in 2000. Atunci el fiind unul din cei 4 actionari ai Maritima SA. Actionar care nu a dat niciun ban la Farul. Anul trecut in iarna au fost discutii ca RAJA sa devina unul din sponsorii principali ai HCM. Zis si facut! http://m.cugetliber.ro/stiri-sport-hcm-constanta-achita-o-p… Nurhan Ali se imprumuta si da o parte din salarii crezand ca RAJA isi va respecta contractul. Nu au virat niciun leu si mai mult a refuzat in repetate sa raspunda la telefoanele venite dinspre HCM. Acum noul presedinte al PSD Constanta a starnit jucatorii impotriva conducerii clubului de la HCM. Nurhan Ali este singurul vinovat Rudi? Datorita lui sunteti cetateni de onoare ai Constantei si s-a format aceasta frumoasa echipa CARE A FOST HCM CONSTANTA. Parerea mea este ca nu era nevoie de 2 echipe. Cu bugetul pentru 2 echipe se platea datoria si mergeati mai departe! Din informatiile noastre Nurhan Ali i-a propus lui Rudi Stanescu sa se alature proiectului lui si pentru un sezon sau 2 sa ii consilieze fara niciun ban. Nu este treaba noastra sa cautam vinovati mai ales din sportivi pe care i-am aplaudat ani de zile dar nici nu putem sa ne prefacem ca nu vedem jocurile de interese ale unui parvenit ca Felix Stroe. Acum 2 luni anuntam ca Felix Stroe va fi noul presedinte al PSD. Acum suntem in masura sa punem un alt pariu nebunesc. La sfarsitul lunii august Nicusor Daniel Constantinescu va fi repus in functie. Suntem impotriva echipei create artificial de Cristinel Draogomir si Felix Stroe dar ar fi o greseala imensa ca noua echipa formata sa aiba de suferit. Dobrogea Sud va fi finantatA de RAJA! Sustin proiectul HC Farul pentru ca este creat de aceasi oameni care au creat din neant HCM-ul si spun cu putere un NU jocurilor politice din sport! Rudi Stanescu, Laurentiu Toma, George Buricea au fost parte integranta a clubului pe care l-am iubit si cu siguranta nu le vom putea reprosa vreodata ceva dar nici nu putem fi partasi la jocurile cu miza politica. HC Dobrogea Sud nu are cum sa aiba un adersar in HC Farul si va promova la pas dar intrebarea care se pune este urmatoarea: calcam pe cadavrul HCM-ului ca sa le fie unora bine? Oare de ce jucatorii Javier Humet si Albert Cristescu au dat distribuire unui articol de acum 3 saptamani IN CARE DEMASCAM JOCURILE POLITICE??? Judecati singuri! Promitem sa revenim cu detalii din interior.