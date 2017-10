HC Dobrogea Sud, doar locul 9 în LN

22:58:21 / 20 Octombrie 2017

Antrenor, presedinte?

Chiar nu isi asuma nimeni raspunderea pentru situatia actuala a echipei? De 4 meciuri jucam fara antrenor, transferurile din vara cu 2 exceptii niste rateuri jenante: Ignat, Mladenovic, s-au pastrat jucatori doar in virtutea amintirilor: Rakcevic si nu numai, am facut vant unor extreme bunicele ca sa ce? Cate scuze o sa va mai gasiti? Infrangerile cu Suceava, Focsani, prestatiile sub orice critica cu Timisoara si Iasi vorbesc de la sine.