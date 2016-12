HC Dobrogea Sud, egalată la ultima fază la Timişoara

09:52:35 / 04 Decembrie 2016

catastrofe

Cel mai slab meci de handbal pe care l-am vazut de cand urmaresc handbalul si sa tot fie vreo 20 de ani!! Sub orice critica!! Interi stiam ca nu avem, dar nici pivotii nu au jucat nimic, nici extremele, Cutura fara inspiratie, luciditate...SCAPATI DE CELICA E O CALAMITATE PE AMBELE FAZE, 7 m din ultima faza tot lui i se datoreaza, nu lui Crnoglavac!!! Aduceti interi din februarie, daca vreti sa prindeti Europa, locul 1 oricum e imposibil. Dati-le sanse si lui Munteanu si Subtirica, Buricea e complet iesit din forma, Pedrag niciodata n-a excelat, Nistor nu confirma, Subtirirca din 2014 era muult mai eficient! Lasati-i pe cei 2 sa jaoce la echipa 1. L-ati transferat pe Soare pentru defensiva, de ce nu e jucat, in conditiile in care Celica e mare si atat, n-are pic de mobilitate! Mai bine jucati cu Shaw in defensiva, nu cu Celica si altii. Lasati extremele tinere sa joace, SCAPATI DE BALAST, VREM participare europeana!