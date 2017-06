HC Dobrogea Sud, final tensionat la Turda

07:57:47 / 08 Iunie 2017

A devenit ceva obisnuit

La acest HCDS(de fapt tot un HCM) a devenit ceva obisnuit ca sa fie proteste la meciurile in care nu poate sa castige! Si daca protestele nu sunt destul de convingatoare se ajunge la parasirea terenului(vezi la Baia Mare,Caparasi iar ieri la Turda!!!) In timp ce antrenorul si jucatorii ex-iugoslavi isi vad de joc sunt cativa romani care strica totul. Daca FRF ar fi aplicat litera regulamentelor disciplinare nu s-ar mai fi ajuns aici. In plus daca ziarele locale ar fi avut o nota obiectiva poate ca si lucrurile s-ar fi indreptat.